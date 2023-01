Cookie com creme de chocolate e avelã. Receita da chef confeiteira Fabiana Andrade. Foto: Oswaldo Neto | Fabiana Andrade Por Redação Paladar Cookie com creme de chocolate e avelã Aprenda a fazer cookie tão bem quanto um confeiteiro! Siga a receita da chef Fabiana Andrade Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 8 porções

Toda hora é hora para comer cookies! Seja para matar a fome, seja para usar como comida conforto num lanchinho da tarde, ou até mesmo como um mimo para si, é fato: cookies são sempre bem-vindos. O mais curioso é que esse belo biscoito com gotinhas de chocolate não foi criado para ser o que é. A princípio, o que hoje chamamos de cookie era apenas uma forma de testar a temperatura do forno antes de assar um bolo. Inclusive, o termo “cookie” surgiu em decorrência da palavra “koekje”, em holandês – que significa pequeno bolo. Mas de volta ao que interessa… Por mais amados que os cookies sejam, nem sempre esbarramos em boas receitas. Às vezes, encontramos esses pequenos biscoitos com gotas de chocolate duros demais ou muito açucarados. Há ainda aqueles que são pura massa e nenhum recheio. Para evitar todos esses desapontamentos, a chef confeiteira Fabiana Andrade, compartilhou conosco a sua receita de bolo de cookie com creme de chocolate com avelã. Pensa numa delícia em forma de biscoito! Veja o passo a passo: