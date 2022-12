Como fazer peru de Natal: 5 receitas para você brilhar na hora da ceia

Peru com aquele aspecto ressecado e sem graça, nunca mais! Com essas receitas de chef, a estrela da sua ceia de Natal será com certeza uma ave de carne macia, bem temperada, no ponto certo e com aquela casquinha crocante. Para completar, os pratos que separamos têm toques especiais, como molhos que harmonizam perfeitamente e recheios saborosos. Confira.

Peru temperado com manteiga de ervas e especiarias

Peru temperado com manteiga de ervas e especiarias do Quitanda. Confira a receita que vai deixar sua ceia ainda mais bonita Foto: Lívia Wu e Roberto Seba

Nada como um peru de Natal para reunir a família em torno da mesa para a ceia, certo? Esta receita do chef do Quitanda, Ramiro Bertassin, vai deixar seu momento ainda mais especial e gostoso, pois, além de fácil e prática, é temperada com manteiga de ervas e especiarias, deixando o peru bem úmido e suculento.

Peru com molho de mel e vinho tinto

Peru de natal com molho de mel e vinho tinto do Charlô Rotisserie & Bistrô Foto: Thiago Bansmann

Quem não ama aquela mesa decorada e com um peru tão bonito no centro que dá até mais vontade de comer? Se é isso que você está buscando, talvez seja uma boa pedida optar por este peru do restauranteur do Charlô Rotisserie & Bistrô, Carlos Thomaz Whately Neto. Além de belíssima, a ave fica uma delícia com o molho de mel e vinho tinto. O prato faz tanto sucesso na casa, que já faz parte do cardápio de Natal há 30 anos.

Peito de peru assado com molho de laranja, fios de ovos, cereja e alecrim

Peito de peru com molho de laranja do Chalezinho Foto: Fabio Aro

O peito de peru bolinha é uma alternativa mais acessível se você estiver interessado em uma ceia um pouco mais econômica. E não se preocupe, esta opção deixa nada a dever para a ave inteira, aqui tem sabor e maciez de sobra. Esta versão idealizada pela equipe de chefs do Chalezinho fica muito gostosa com o molho de laranja. Além disso, você pode acompanhar o prato com fios de ovos, cerejas e alecrim que deixam tudo ainda mais com a cara do Natal.

Peru recheado com maçã

Peru de natal recheado com maçã da chef Cris Muratori Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Há diversas formas de rechear o peru da sua ceia de Natal. Aqui compartilhamos a da chef Cris Muratori, que resolveu inovar e usar maçã para deixar a ave ainda mais gostosa. Além do sabor, esta receita tem outra vantagem: as chances de você errar são basicamente nulas, já que Muratori tomou o cuidado de dar várias dicas para você chegar no ponto certo. Nada de terminar com um peru queimado ou cru!

Peru recheado com farofa ao molho shoyu e gengibre

Continua após a publicidade

Delicioso peru ao molho shoyu Foto: Paula Valões

Se você é fã daquele peru recheado com farofa, que é a receita de Natal em pessoa – ou melhor dizendo, em ave - esta opção da nutricionista Paula Valões pode se tornar a sua preferida. Apesar do jeitão tradicional, o prato tem um toque inovador, já que leva molho shoyu com gengibre para dar um toque de originalidade.