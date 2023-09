Misture com um pincel para diluir bem. O preparo não pode ficar muito ralo. Ele deve ficar encorpado. Portanto, caso prefira pesar, use até 10% do peso da manteiga de cacau de corante.

Técnica salpicado: Com o auxílio de um pincel com cerdas duras ou uma escova de dentes nova, faça um trabalho de corante preto salpicando as cavidades: mergulhe o pincel no corante e aproxime-o das cavidades da forminha que vai preparar o doce. Usando uma luva descartável, segure firme o pincel com uma das mãos e raspe o dedo indicador da outra mão nas cerdas, de forma que respingue o corante nas cavidades. Espere secar completamente para continuar a pintura.

