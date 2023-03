Farofa de pipoca Foto: Melchior Neto Por Redação Paladar Farofa de pipoca Um acompanhamento crocante e fácil de fazer Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

A farofa de pipoca é uma receita tradicionalmente brasileira que combina dois alimentos muito populares no país. A farofa é um acompanhamento crocante e saboroso feito a partir de farinha de mandioca torrada, enquanto a pipoca é um lanche muito popular, feito a partir de grãos de milho. Essa receita de farofa de pipoca do chef Melchior Neto é perfeita para ser servida com uma carne suculenta e macia. Vamos testar?