1 . Corte as cenouras em rodelas de aproximadamente 4 cm de altura.

2 . Disponha em uma assadeira as cenouras cortadas, as sementes, o óleo, açúcar, mel, pápricas, água, sal e o alho.

3 . Misture bem e leve ao forno com tampa por 30 minutos a 180ºC.

4 . Retire a tampa, mexa bem as cenouras. Não deixe que elas amontoem.

5 . Caramelize por mais 20 minutos no forno.