Prato branco, com filete azul marinho na borda, contendo pequenos pedaços de carne de fígado, cercado por folhas de rúcula e coberto por cebolas e parmesão. Foto: TABA BENEDICTO Por Redação Paladar Iscas de fígado com cebolas e rúcula Carne de fígado como você nunca viu antes, feita pela chef Renata Braune; receita rápida de fazer, com sabor nada tradicional Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Fígado é uma carne polêmica. Em geral, o que vemos por aí são os extremos: amor absoluto ou repulsa. Mas não precisa ser assim! Na receita da chef Renata Braune, do açougue gourmet e restaurante BeefPassion, é possível fazer as pazes com essa carne – ou amar ainda mais, se é o seu caso. A ideia da chef é que você coma uma boa tagliatta – como os italianos chamam –, que são iscas de fígado com cebola e rúcula. Além de ser super rápido de fazer, o forte sabor e cheiro do fígado são neutralizados pelo aceto balsâmico. Aceto balsâmico é o vinagre que os italianos usam e se difere dos vinagres comuns por ser feito através da redução do suco das uvas. Logo, esse ingrediente unido aos demais oferece uma experiência diferente das quais você está habituado. Veja o passo a passo: