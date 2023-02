“Ivete”, drinque de gim com chá de morango Foto: @leosouza Por Redação Paladar “Ivete”, drinque de gim com morango Confira essa deliciosa versão do gim tônica do bartender Matheus Cunha, drinque simples com gostinho de morango Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

O gim tônica é um drinque refrescante e muito fácil de fazer, e está em alta no Brasil há alguns anos. Apesar da versão tradicional ser um clássico, variações do drinque conseguem ser ainda mais gostosas Fuja do comum e prepare o “Ivete”, que é basicamente um gin tônica de morango elaborado pelo bartender e mixologista Matheus Cunha, do Tetto Rooftop Lounge. O preparo é super simples e leva um sachê de chá de morango, que dá o gostinho da fruta que faz toda a diferença. Confira o passo a passo: