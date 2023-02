Kefir ou coalhada com morango é um prato para quem gosta de pratos bem azedinhos Foto: Werther Santana | Estadão Por Redação Paladar Kefir de morango Se preferir, use a coalhada seca para misturar com a fruta Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Kefir ou coalhada seca, seja o que preferir usar nesta receita, ambos trarão o resultado desejado, já que combinam com o sabor do morango. A mistura fica bem azedinha e só precisa de dois ingredientes para ficar pronta, sendo muito rápida e fácil de se preparar. O prato, além de descomplicado, é uma ótima opção para o período antes do Carnaval. E, foi justamente por isso, que pedimos a receita para a nutricionista Gabriela Cilla.