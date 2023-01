Macarrão é aquele prato que vai bem no almoço e no jantar. E para deixar a massa mais gostosa, basta um molho de tomate e um queijo ralado no topo.

Por essa facilidade tão grande, decidimos pedir para o chef Gustavo Young te ensinar uma receita que fica muito saborosa.

Em pouco tempo, o macarrão com molho de tomate fica pronto, e você ainda pode deixá-lo com seu gosto, é só acrescentar vários complementos, como anchovas, azeitonas ou até mesmo pimenta-calabresa.

O mais importante deste espaguete é ficar no ponto certo de cocção, o molho estar na textura correta, e, claro, você se deliciar.

Base de macarrão que pode ser incrementada com os ingredientes que quiser e da maneira que mais gostar Foto: Gustavo Young

Ingredientes 1 pacote de macarrão do tipo grano duro

1 lata de tomate pelado

1 dente de alho

Azeite para refogar

1 ramo de tomilho

3 folhas de louro

Alcaparras a gosto (ou qualquer complemento que preferir)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Azeite extra virgem a gosto

Parmesão ralado a gosto

Manjericão a gosto Preparo 1 Cozinhe a massa do macarrão em água salgada fervente por 2 minutos a menos que o indicado na embalagem.

2 Reserve a massa quando estiver pronta

3 Refogue o alho em azeite, enquanto isso.

4 Adicione o tomilho e as folhas de louro.

5 Acrescente a lata de tomate pelado.

6 Deixe cozinhando em fogo médio e vá quebrando os tomates com uma colher ou um batedor de arame (fouet) até obter o molho.

7 Você pode acrescentar os complementos que desejar neste momento. O chef usou alcaparras, por exemplo.

8 Reduza o molho até que fique bem espesso.

9 Tempere com sal e pimenta-do-reino.

10 Junte o macarrão na mistura.

11 Mexa bem, finalizando os 2 minutos de cocção que deixou sobrando lá no início do cozimento da massa.

12 Acerte o sal e a consistência do molho se precisar. O molho tem que estar incorporado à massa, não escorrido na panela. Se estiver reduzido além do ponto, pode acrescentar um pouco de água do cozimento para consertar.

13 Finalize com azeite extra virgem, parmesão ralado e manjericão Veja mais

