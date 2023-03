Aprenda a fazer madeleines. O bolo - não, não é bolacha - fica macio por dentro e perfeito para o café da tarde Foto: Tiago Queiroz | Estadão Por Redação Madeleines da chef Julia Junqueira Aprenda a fazer os bolinhos típicos franceses com a receita da confeiteira Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 30 porções

Por suas bases e conhecimentos franceses, propomos à Julia Junqueira, proprietária da Le Bon Gâteau, que recriasse as madeleines de forma que fossem mais parecidas com os originais. A madeleine foi criada por uma camponesa chamada Madeleine. O bolo - não, não é um biscoito - foi feito para o duque francês Stanislaw Leszczynski em 1755, e ele o nomeou de madeleine em homenagem à mulher que o havia preparado. Mais tarde, a filha do soberano, Marie, divulgou o bolo por Versalhes. Agora chegou a sua vez de preparar a madeleine tradicional que fica bem macia por dentro e é perfeita para um café da tarde.