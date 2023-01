Quer dar um up no seu sanduíche? Confira a deliciosa receita de maionese de ervas do chef Ítalo Bruno, servido no The B-Burgers.

A maionese vai bem com qualquer tipo de sanduíche, mas também pode ser aproveitada como acompanhamento em porções de batatas fritas e chips.

A receita é simples e leva vários temperos como coentro, manjericão e cebolinha. Confira o passo a passo completo e prepare essa delícia em casa.

Maionese de ervas

Ingredientes 1 ovo

150 ml de óleo

1 colher (sopa) de mostarda

½ limão

1 pitada de sal

10 g de manjericão

20 g de cebolinha

20 g de coentro

1 pitada de orégano

1 pimenta-de-cheiro Preparo 1 No liquidificador, coloque o ovo, a mostarda, o coentro, a cebolinha, a pimenta-de-cheiro, o manjericão, o orégano e processe bem.

2 Adicione o óleo em fio, de preferência gelado, até adquirir uma consistência homogênea e cremosa.

3 Coloque o suco de ½ limão, uma pitada de sal e processe novamente, até chegar na consistência de maionese. Veja mais

