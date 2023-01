Numa tigela grande, misture a farinha de trigo com o sal.

Numa tigela pequena, quebre o ovo e bata com o garfo para misturar a clara com a gema.

Abra um buraco no centro da farinha e junte o ovo, a água, o óleo e a cachaça.

4

Com um garfo, comece misturando os ingredientes líquidos à farinha, com movimentos do centro para fora.