Experimente esta massa quente que faz uma combinação perfeita com o molho frio Foto: Alex Silva | Estadão Por Redação Paladar Massa de verão com tomate ralado e ricota A massa quente combina com o molho frio Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

São incontáveis as maneiras de combinar massa e tomates e sempre que descubro alguma, faço questão de testar. Essa é leve e muito fresca: a massa é quente e o molho frio. Perfeita para o verão. Usei massa curta, porque o tomate e a ricota entram nela, mas use a que preferir. O truque é ralar tomates crus e bem maduros no ralo grosso (do mesmo jeito que os espanhóis fazem para o célebre pão com tomate). Depois, o tomate ralado precisa ser levemente escorrido em peneira, temperado e misturado com ricota fresca. Você faz isso enquanto cozinha a massa.