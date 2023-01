Você pode fazer essa receita do zero, preparando exclusivamente o confit de peru, ou aproveitar as sobras da véspera para preparar uma entrada deliciosa e criativa para o almoço de Natal. Quem nos deu essa receita de presente foi o professor do curso de Tecnologia da Gastronomia do Senac - Santo Amaro, Rafael Morandi.

Mil folhas de confit de peru com peras caramelizadas Foto: FELIPE RAU





Ingredientes 300 g de massa folhada pronta

300 g de carne de peru (assado ou cozido na gordura de porco)

20 g de cebolinha fatiada

2 peras fatiadas

100 g de açúcar

50 g de manteiga Preparo 1 Asse a massa folhada até ficar bem dourada e corte em retângulos de 10cm por 4 cm

2 Derreta o açúcar, adicione a manteiga e caramelize as fatias de pera

3 Desfie a carne do peru e tempere com cebolinha

4 Para a montagem: sobre uma fatia de massa folhada, disponha um pouco do peru, coloque outra fatia de massa e finalize com as fatias de pera caramelizada.