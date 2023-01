Às vezes um molhinho diferente faz falta no sanduíche, né? Esqueça o ketchup e a mostarda e faça o molho de alho do chef Ítalo Bruno.

O molho é servido no The B-Burgers e acompanha muito bem qualquer tipo de sanduíche ou porção, com um gostinho de alho inconfundível.

Além de delicioso, o molho é super fácil de fazer, leva poucos ingredientes e fica pronto em menos de 10 minutinhos. Aprenda o passo a passo e prepare essa delícia em casa!

Molho de alho

Ingredientes 2 ovos

2 dentes de alho

300 ml de óleo

1 colher (sopa) de mostarda

½ limão

1 pitada de sal Preparo 1 No liquidificador adicione os ovos, o alho e processe bem

2 Adicione o óleo em fio, de preferência gelado, até adquirir uma consistência homogênea e cremosa

3 Coloque o suco de ½ limão, a mostarda, uma pitada de sal e processe rapidamente, até ficar com consistência de maionese. Veja mais

Gostou? Veja também:

+ Molho de parmesão

+ Molho tarê

+ Molho pesto