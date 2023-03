Molho de queijos Foto: Divulgação Hocus Pocus Por Redação Paladar Molho de queijos Confira a receita de molho de queijos da cervejaria Hocus Pocus, ideal para seu hambúrguer caseiro Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Cansou de preparar hambúrgueres apenas com os queijos tradicionais? Revolucione seu hambúrguer caseiro e prepare a receita de molho de queijos, elaborada pelo chef Humberto Melo e servida na cervejaria Hocus Pocus. A receita mistura queijo minas, prato e mussarela, e dá um up em qualquer tipo de sanduíche, seja em hambúrgueres mais grossos ou do tipo smash, aqueles com carne bem fininha. O melhor de tudo é que a receita rende muito: um total de 100 hambúrgueres podem ser preparados apenas com a receita do Hocus Pocus. Já sabe o que fazer na sua próxima festinha, né? Confira o passo a passo e se delicie!