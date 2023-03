Mousse de chocolate Foto: Pedro Ferrarezzi Por Redação Paladar Mousse com chocolate Feito com creme inglês, essa mousse é bem diferente das que você já provou Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 6 porções

A mousse de chocolate é, com certeza, uma sobremesa que agrada a todos os paladares. Mas hoje temos novidade na área: essa receita da chef Walkyria Fagundes, do Ae! Cozinha, é feita de uma maneira diferente. Com chocolate 75% cacau, gelatina e creme de leite, essa mousse de chocolate é servida junto com o creme inglês, uma receita bem diversa do que estamos acostumados a ver. Essa mousse é bem simples de ser feita em casa e pode ser preparada com antecedência, sendo uma ótima opção para festas e grandes eventos. Deliciosa, essa receita é amada por todos e não tem segredo. Venha ver o passo a passo para preparar em casa essa sobremesa!