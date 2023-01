Existem inúmeras maneiras de rechear um pão de queijo, seja com doce de leite, ovo caipira ou até mesmo polvilho. Entretanto, se você é um amante de carnes e está em busca de uma receita tradicional, faça o pão de queijo com linguiça de frango do Formaggio Mineiro. É simples e rápido.

Esse recheio no pão de queijo, relíquia da gastronomia brasileira, irá te surpreender. Aproveite!

Pão de queijo com linguiça de frango

Ingredientes 6 pães de queijo

1 linguiça de frango Preparo 1 Asse a linguiça no forno ou na air fryer por 30 minutos.

2 Asse os pães de queijo no forno preaquecido a 190ºC por, aproximadamente, 20 minutos.

3 Em seguida, corte em finas fatias e recheie o pão de queijo. Veja mais

Gostou? Veja mais!

+ Pão de queijo caseiro com meia cura e parmesão

+ Lanche recheado com linguiça, queijo prato e molho à vinagrete

+ Pão de queijo recheado de pernil, couve e barbecue

+ Biscoito de pão de queijo

+ Pão de queijo laranja