Pavê de chocotone com cereja amarena

Um pavê em porções individuais feito com massa de chocotone e cerejas amarenas. É uma receita para aspirantes a confeiteiros, criada com exclusividade para o Paladar pela professora do curso de Tecnologia da Gastronomia do Senac - Santo Amaro, Helen Ataíde.

Pavê de chocotone Foto: FELIPE RAU





Ingredientes 500 g de chocolate meio amargo temperado

200 g de chocolate 70%

1.395 g de creme de leite fresco

1 fava de baunilha

395 g de leite condensado

395 g de leite

20 g de gemas

40 g de amido de milho

Essência de panetone

300 g de chocotone

250 g de cerejas amarenas cortadas em rodelas

150 g de cerejas frescas para decorar

30 g de açúcar refinado Preparo 1 Para a ganache, derreta em uma panela 200 g de chocolate meio-amargo

2 Adicione 500 g de creme de leite fresco + a essência de panetone e misture e reserve.

3 Para o creme branco, leve ao fogo até engrossar, mexendo sempre, 395 g de leite condensado + 395 g de leite + 20 g de gemas + 40 g de amido de milho + meia fava de baunilha. Reserve.

4 Para o chantilly, bata em velocidade alta, na batedeira, 500 g de creme de leite fresco + 30 g de açúcar refinado até formar picos e reserve. Veja mais

Montagem