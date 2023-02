Pudim de chia com aveia, frutas vermelhas e mel Foto: Olhos em Foco Por Redação Paladar Pudim de chia com aveia, frutas vermelhas e mel Essa receita é uma opção rápida, fácil e saudável para o café da manhã ou lanche da tarde Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

A chia é uma semente milenar, originária da Guatemala e do México, que era utilizada pelos astecas e maias para aumentar a resistência física. O pudim de chia é a sensação do momento para quem é vegano ou está interessado em alimentos funcionais. Com muita versatilidade e leveza, o pudim de chia vai bem com qualquer fruta. Pensando nisso, a Casa Santa Luzia elaborou uma receita de pudim de chia com aveia, frutas vermelhas e mel. O preparo é fácil, rápido e ideal para você fazer em casa e servir no café da manhã ou lanche da tarde. Experimente.