Esta é uma boa hora para pensar em como curtir e homenagear a cantora, e uma maneira bem legal de fazer isso, é conhecendo um pouco mais sobre os gostos da artista Foto: Divulgação Instagram | @taylorswift

Daqui a alguns meses, Taylor Swift estará em solos brasileiros para fazer seis shows, sendo três em São Paulo e outros três no Rio de Janeiro. Sem dúvida, os fãs já estão ansiosos, contando os dias e procurando garantir seu ingresso para a The Eras Tour.

Independente de estar ou não com presença marcada nas apresentações musicais da loirinha - como os brasileiros apelidaram a cantora carinhosamente - esta é uma boa hora para pensar em como curtir e homenagear a cantora. Uma maneira bem legal de fazer isso, é conhecendo um pouco mais sobre os gostos da artista para entrar na mesma vibe que ela através não apenas das músicas, mas de roupas, penteados, acessórios e também preferências gastronômicas.

Que tal então preparar alguns dos pratos preferidos da cantora - famosos pratos Taylor’s Version? Baseados em uma entrevista que Taylor deu à Vogue, vamos te apresentar os drinques e comidas prediletas da autora de Speak Now Taylor’s Version - seu mais novo álbum que foi lançado neste final de semana.

Coquetel favorito: Vodca com coca diet

Cuba Libre Foto: Matheus Costato

O drinque favorito de Taylor Swift é um parente do Cuba Libre, só que sem gás. O coquetel vodka diet coke (traduzindo, vodca com Coca-Cola diet) se diferencia do velho conhecido dos brasileiros ao trocar o rum por vodka. Então, se tiver interesse em preparar a bebida, confira esta receita de Cuba Libre do bartender Daniel Santos, parceiro da Cavendish, e use vodka no lugar de rum.

Comida favorita: frango empanado

Frango frito do Fortunato Foto: Fortunato

Se você estava imaginando que a Taylor Swift só curte comer pratos muito elaborados, errou. A famosa gosta mesmo é de um bom frango empanado - o que, vale lembrar, é um petisco extremamente popular nos Estados Unidos. Sendo assim, separamos esta receita de frango empanado crocante, idealizada pelo Fortunato Bar e Gastronomia.

O combo predileto: cheeseburger, batata frita e milkshake de chocolate

Hambúrguer com queijo prato Foto: Z Deli Sandwiches

Em seus momentos ‘gente como a gente’, Taylor Swift passa pelo drive-thru e pede um combo que também pode se tornar seu predileto: um lanche de pão, carne e queijo - o famoso cheeseburguer - batata frita e milkshake de chocolate. Para aprender a fazer cada receita, clique no nome dos pratos.

O que sempre tem na geladeira de Taylor Swift: homus

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Swift contou à Vogue que hommus é o item que nunca falta em sua geladeira, então também trouxemos uma receita de hommus que você pode passar a usar em várias receitas e para acompanhar seus snacks preferidos.

O último doce que preparou: bolo de chocolate sem glúten e sem leite

Bolo brownie com brigadeiroda Isabel Buk Foto: Kelly Fuzaro | Isabel Buk

Uma curiosidade que Taylor Swift mencionou foi que a última receita que havia feito até então tinha sido a de um bolo de chocolate sem leite e sem glúten. Então compartilhamos também esta versão de um bolo do tipo brownie saborosíssimo que a chef Isabel Buk ensinou.