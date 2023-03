Faça este quindim tradicional que é muito simples e rápido de fazer e que fica extremamente cremoso Foto: Tiago Queiroz | Estadão Por Redação Paladar Quindim da chef Aline Guedes Faça o quindim tradicional, cremoso e simples e use as dicas da chef para não errar na hora do preparo Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

O doce que antes era chamado de Brisas do Lis e era feito com amêndoas em Portugal, quando chegou ao Brasil, virou quindim pelas mãos das escravas que tinham vindo de povos africanos, que usaram o coco em vez do primeiro ingrediente. Para quem nunca experimentou, o quindim é tão cremoso e aveludado, que parece que vai leite condensado na receita, mas não se engane, não vai. Na verdade, apenas 4 ingredientes são necessários para fazer o doce: manteiga, gemas, açúcar e coco. Se você nunca provou, vale a pena fazer esta receita que pedimos para a chef Aline Guedes preparar. Porém, se você já havia comido, aconselhamos você a fazer também, pois aqui, você também encontrará algumas dicas para deixar seu quindim ainda mais gostoso e o modo de fazer fica ainda mais fácil.