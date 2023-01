Receita moderna do frango com pequi do chef ChatGPT

Essa é uma receita modernizadora do frango com pequi, pois inclui a adição de castanha-de-caju torrada e picada na decoração, dando um toque crocante e saboroso, além de misturar de farinha de milho com polpa de pequi, o que dá uma textura e sabor diferente, assegura o robô que criou esta versão. Essa receita é uma ótima opção para quem gosta de frango e quer experimentar algo novo, ele conclui.

Numa experiência culinária única e inovadora, foram criadas 11 receitas por meio de inteligência artificial. Esta é uma delas. Tenha em mente que, como essa receita não foi testada por nenhum chef, o resultado final pode não ser o esperado. Entretanto, essa receita é rica em originalidade e criatividade. Se decidir segui-la, faça-o com cuidado e sem grandes expectativas. Na vida real, procure por fontes confiáveis de receitas, como Paladar. (Este texto também foi escrito pelo ChatGPT e a imagem que ilustra a receita foi, do mesmo modo, criada num sistema de inteligência artificial).

*ChatGPT e Dall-E 2 são sistemas de inteligência artificial criados pela organização sem fins lucrativos OpenAI