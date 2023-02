Essa receita de risoto de quinoa com molho tailandês do chef Didier Labbé, do restaurante Didier, é muito saborosa e vai impressionar amigos e familiares. Acompanhando chips de batata-baroa e camarões, o prato tem crocância e chama atenção pelo sabor leve e equilibrado.

Faça essa receita de risoto de quinoa com molho tailandês e não se arrependa. Bom apetite!

Gosta de risoto? Veja mais receitas: