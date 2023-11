Salada de camarão com cachaça e mexerica

Derreta a manteiga com metade do azeite em uma frigideira, ponha o alho picado e refogue rapidamente, sem deixar pegar cor.

1 . Derreta a manteiga com metade do azeite em uma frigideira, ponha o alho picado e refogue rapidamente, sem deixar pegar cor.

2 . Ponha os camarões na frigideira, tempere com um pouco de sal. Quando começarem a mudar de cor, vire para grelhar do outro lado.

5 . Misture numa vasilha o iogurte, a cebolinha picada, o azeite restante, as duas pimentas, sal e o caldo da cachaça com tangerina já frio. Mexa bem.