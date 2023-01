Já pensou em substituir o tradicional salpicão do Natal por uma salada linda, leve e totalmente festiva? Esta, sugerida pelo professor Rafael Morandi, do curso de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac - Santo Amaro, especialmente para o Paladar, é linda de ver e muito fácil de fazer.





Salada de queijo de cabra, folhas, figos e avelãs









Ingredientes 500 g de queijo cremoso

8 figos

50 g de manteiga

200 g de avelãs tostadas

1 maço de radicchio

50 g de vinagre balsâmico

100 g de azeite

Sal e pimenta-do-reino

Flores comestíveis

Broto de beterraba Preparo 1 Molde queijo de cabra em uma forma ou aro forrado com filme plástico e leve ao freezer por 30 minutos antes de desenformar

2 Corte os figos ao meio e doure-os na manteiga

3 Em uma travessa, coloque as folhas e posicione o queijo sobre elas.

4 Disponha os figos e as avelãs

5 Misture o azeite, o aceto e tempere com sal e pimenta para o molho, que pode ser servido à parte

6 Decore com flores comestíveis e brotos Veja mais