Deliciosa receita de salmão do Vino! Morumbi

O salmão é aquele prato indispensável para os fãs de peixes. Além de gostoso, também é muito rápido e fácil de ser feito.

O clássico é o salmão grelhado, que carrega uma fartura de sabor e leveza.

A versão de hoje é do Restaurante Vino!, e o toque especial do tempero é o mix de cogumelos, combinado com o tomate cereja e a pimenta-do-reino. Confira o passo a passo:

Gosta de peixe? Veja outras receitas: