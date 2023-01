Muito presente nos almoços de domingo no Reino Unido, o rosbife pode ser preparado com diferentes cortes de carne. No caso desta receita de sanduíche de rosbife com shitake, a carne utilizada é o lagarto, que é ideal para quem procura um ponto mal-passado e muito saboroso.

Pensando em você que adora rosbife, o chef Fábio Vieira elaborou esse sanduíche que leva shitake grelhado e mostarda Dijon. O prato é simples e o preparo é rápido. Vamos testar?

Sanduíche de rosbife com shitake

Ingredientes Carne 1 peça de lagarto

7 g de folhas de tomilho

7 g de folhas de alecrim

8 g de páprica doce

Sal a gosto

Café moído a gosto Maionese Dijon 2 gemas

1/2 colher (chá) de Dijon

100 g de óleo

Pimenta-do-reino a gosto Montagem 70 g de rosbife

1 Ciabatta

4 fatias de tomates

3 fatias de pepino

10 g de maionese Dijon

40 g de shitake

2 folhas de alface romana Preparo Carne 1 Corte o tomilho e misture o sal, a pimenta-do-reino, a páprica e o café moído.

2 Reserve este mix.

3 Tempere a carne com sal, pimenta-do-reino e um pouco das ervas.

4 Em uma frigideira, coloque o óleo.

5 Deixe esquentar levemente e acrescente a carne, mantendo fogo brando.

6 Assim que tirar do óleo, passe o lagarto no mix de temperos para formar crosta.

7 Deixe esfriar e enrole firmemente em plástico filme para dar formato arredondado.

Deixe esfriar e enrole firmemente em plástico filme para dar formato arredondado.

Leve para refrigerar. Maionese Dijon 1 Bata todos os ingredientes até que obtenha consistência de maionese. Montagem 1 Aqueça o pão aberto por 2 minutos no forno.

2 Grelhe o shitake com sal, pimenta do reino e azeite.

3 Passe a maionese Dijon, no pão.

4 Disponha as fatias de rosbife, shitake, tomates, pepino e alface romana.

Feche e sirva

