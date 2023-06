Comece a receita fazendo uma farofa com as farinhas e a manteiga gelada.

1 . Comece a receita fazendo uma farofa com as farinhas e a manteiga gelada.

9 . Polvilhe a bancada e a massa com farinha integral ou comum.

12 . Coloque os quadrados em uma assadeira forrada com papel-manteiga ou um tapete de silicone deixando cerca de 2cm entre eles.

13 . Fure os quadrados com um garfo ou palito de dente de forma a ter nove ou doze furinhos no biscoito.

15 . Deixe os biscoitos esfriarem e armazene-os em um pote com boa vedação.

18 . Aqueça o marshmallow em uma fogueira, lareira ou na chama do fogão.