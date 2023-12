Bata biscoito, leite condensado e sal: No liquidificador ou processador, bata o biscoito com o leite condensado e o sal até que se obtenha um líquido perfumado e o biscoito esteja triturado. Transfira para uma tigela média.

1 . Bata biscoito, leite condensado e sal: No liquidificador ou processador, bata o biscoito com o leite condensado e o sal até que se obtenha um líquido perfumado e o biscoito esteja triturado. Transfira para uma tigela média.

2 . Aere o creme de leite: Na tigela da batedeira com o globo, ou com um fouet, bata o creme de leite 35% gordura até que atinja picos médios.