Sorvete caseiro: como fazer sorvete de tiramisù

1 . Prepare o biscoito: Sobre um prato fundo, dissolva o café na água e no licor. Corte o biscoito em pedaços de cerca de 1 cm. Jogue os biscoitos sobre a calda de café e, com as mãos, mexa para hidratar, deixando que o biscoito absorva todo o líquido. Polvilhe um pouco de cacau em pó e reserve.

2 . Dilua o cream cheese: Numa tigela média, junte o creamcheese e uma colher do leite condensado. Misture com uma espátula firme até que o creme esteja liso e sedoso, sem gruminhos. Adicione o restante do leite condensado, o sal e mexa para incorporar.

3 . Aere o creme de leite: Na tigela da batedeira com o globo, ou com um fouet, bata o creme de leite 35% gordura até que atinja picos médios.

4 . Crie a textura: Despeje um terço do creme de leite batido sobre o doce de leite e misture com a espátula para igualar as texturas. Adicione o restante e mexa fazendo movimentos de baixo para cima, de fora para dentro, com cuidado para não perder a aeração.

5 . Congele: Coloque o sorvete no recipiente em que for servir, salpicando os biscoitos umedecidos. Atenção: não mexa a ponto de deixar o sorvete liso - o biscoito deve ficar evidente. Cubra e leve ao congelador para firmar por, no mínimo, 12 horas.

6 . Sirva: Retire o pote com sorvete do congelador e deixe em temperatura ambiente para que fique mais cremoso por cerca de 2 minutos. Sirva e retorne o sorvete ao congelador.