“Temperado”, drinque de gim, gengibre e limão Foto: @leosouza Por Redação Paladar “Temperado”, drinque de gim, gengibre e limão Aprenda a fazer o delicioso “Temperado”, drinque de gim com gengibre e limão elaborado pelo bartender Matheus Cunha Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Quer preparar um drinque simples que foge do comum? Aprenda a fazer o “Temperado”, drinque de gim com gengibre e limão, elaborado pelo bartender Matheus Cunha. O preparo é muito fácil, o coquetel leva pouquíssimos ingredientes, perfeito para quem está com pressa para servir os convidados ou mesmo para bebericar sozinho. O toque final é o vinagre de mel, que faz toda a diferença nessa delícia etílica. Confira o passo a passo e experimente! 50 ml de gin 30 ml de xarope de gengibre 30 ml suco de limão taiti 1 borrifada de vinagre de mel Pedaço de casca de limão Taiti