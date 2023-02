Torta de palha italiana, receita da chef confeiteira Fabiana Andrade. Foto: Oswaldo Neto | Fabiana Andrade Por Redação Paladar Torta de palha italiana Aprenda a fazer uma torta de palha italiana bem recheada para sua sobremesa, com as orientações da chef confeiteira Fabiana Andrade Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 10 porções

Palha italiana é um doce que tem chamado atenção há um tempo. Aonde quer que olhemos, há uma venda de palha italiana. Um dos motivos para isso, é o sabor, claro. Porém, há ainda outra questão intrigante: a palha não é realmente italiana, é brasileira. Reza a lenda que essa sobremesa seria uma variação do “salame di cioccolato”, – que em português é “salame de chocolate” – criado no sul do Brasil, pelos integrantes da comunidade italiana. A questão é que, os doces são diferentes. O que há de elemento comum entre eles é o uso de biscoito em sua receita. Além disso, como todo bom prato brasileiro, existem muitas variações nas receitas de palha italiana. Enquanto há quem coloque vinho no doce, é possível fazer uma versão mais sóbria – que é justamente o que iremos te propor hoje. Veja como fazer uma torta de palha italiana: