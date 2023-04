Veja 5 receitas de mini pizza para fazer em casa

A mini pizza é uma opção deliciosa e prática para quem quer saborear uma pizza em porções individuais. Essas miniaturas são versáteis e podem ser preparadas com diferentes sabores e ingredientes, desde os tradicionais até os mais criativos.

Por isso, uma das grandes vantagens da mini pizza é a possibilidade de personalização. Cada pessoa pode escolher os ingredientes que mais gosta, fazendo com que a mini pizza se torne única e especial para cada um. Além disso, as mini pizzas podem ser uma ótima opção para festas e eventos, já que são fáceis de preparar e servir.

Agora que você já sabe todas as vantagens da mini pizza, confira cinco receitas deliciosas e completíssimas (tem passo a passo das massas e das coberturas) elaboradas pelo restauranter Edson Leite, que é proprietário da Gattofiga Pizza Bar. Entre os sabores das mini pizzas, temos os clássicos como calabresa e marguerita, e outros sabores diferentes como ‘’Gatto Vegano’', ‘’Catarina’' e ‘’Florença’'.

Marguerita

Mini pizza marguerita Foto: DANIEL TEIXEIRA

Para abrir nossa lista de mini pizzas, a famosa marguerita napolitana leva mussarela de búfala, manjericão fresco, molho de tomate caseiro e bastante azeite. Com massa fininha, essa mini pizza, que é um clássico da gastronomia italiana, pode ser feita na sua casa com poucos ingredientes.

Catarina

Mini pizza Catarina Foto: DANIEL TEIXEIRA

A mini pizza Catarina é feita com linguiça blumenau defumada, queijo mussarela, molho de tomate e manjericão fresco. O sabor picante da linguiça combina muito com a maciez do queijo e a leveza da massa. O manjericão vem para dar um toque de ervas e potencializar ainda mais o aroma dessa mini pizza.

Gatto Vegano

Mini pizza vegana Foto: DANIEL TEIXEIRA

A mini pizza vegana da vez acompanha abobrinhas laminadas, alcachofras e tomatinhos fatiados. Para o tempero, que é especial da casa, coloque tomilho, alecrim, bastante azeite e pimenta-do-reino. O resultado é uma mini pizza saborosíssima, saudável e muito fácil de fazer.

Calabresa

Mini pizza de calabresa Foto: DANIEL TEIXEIRA

Para os amantes das mini pizzas tradicionais, a calabresa da Gattofiga tem um segredo especial no preparo. Para que sua mini pizza fique ainda mais autêntica e com um sabor especial, utilize linguiça calabresa artesanal e azeitonas pretas médias. Se quiser, adicione mussarela de búfala para deixar a mini pizza ainda mais completa e saborosa.

Florença

Mini pizza Florença Foto: DANIEL TEIXEIRA

Com cogumelos fatiados e pancetta artesanal, essa mini pizza Florença é perfeita para paladares mais requintados. Essa mini pizza, que leva apenas quatro ingredientes, também acompanha queijo brie cremoso e molho de tomate caseiro. Aproveite.

Edson Leite - restauranter e proprietário do restaurante Gattofiga Pizza Bar.

Restauranter e proprietário da Gattofiga, Edson Leite. A pizzaria está localizada na R. Luis Gois, 1625 em São Paulo. Foto: DANIEL TEIXEIRA





