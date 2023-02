Versão sem álcool de Gin Tônica com Frutas Foto: Between Buns I Agência Dots Por Redação Paladar Virgin Tonic Uma versão sem álcool de Gin Tônica com frutas Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Nesta versão sem álcool do Gin Tônica criada por Beatriz Luz, do bar Between Buns, o coquetel é turbinado com xaropes de abacaxi e tangerina e suco de maçã. 15 ml de xarope de abacaxi Monin 15 ml de xarope de tangerina Monin 100 ml de suco de maçã 15 ml de suco de limão 80 ml de água tônica