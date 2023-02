Está com vontade de um doce mas prefere opções mais saudáveis? Experimente então essa receita de vitamina de banana com cacau do chef Matheus Buosi, do DoRo Gastronomia.

Em apenas 10 minutos e com apenas quatro ingredientes, você poderá tomar essa vitamina super saborosa. Para que a receita fique mais especial ainda, deixe a vitamina gelar por 20 minutos antes de beber. Aproveite.

Gosta de vitaminas? Veja mais receitas: