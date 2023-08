Ninguém gosta de ficar na fila, principalmente quando a espera é longa. Claro que às vezes o tempo de espera é justificado, mas será que vale a pena esperar 4 anos por uma refeição? Uma pesquisa publicada pelo The New York Post apontou os restaurantes com as maiores filas do mundo - e o tempo de espera do primeiro colocado é assustador.

O pub britânico The Bank Tavern, em Bristol, tem fila de espera que pode chegar a quatro anos. A espera, porém, não é exatamente para comer no restaurante: a fila é destinada apenas a uma refeição específica da casa: o assado de domingo.

O assado tradicional é uma espécie de bife envelhecido, mas o almoço do The Bank Taven ficou tão popular que ganhou um menu próprio com variações do prato. Entre elas, um assado de coxa de cordeiro, barriga de porco assada e uma espécie de bolo vegetariano feito com lentilhas e vegetais.

Inaugurado no século 19, o restaurante é um dos pontos turísticos de Bristol, pequena cidade no interior da Inglaterra. Além do famoso assado de domingo, o pub é conhecido por seu ambiente aconchegante, programação para fãs de futebol e boa seleção de cervejas.

A pesquisa divulgada pelo The New York Post foi feita pela empresa Dojo, e também apontou outros restaurantes com filas quilométricas. Curiosamente, o The Bank Tavern é o único restaurante “tradicional” da pesquisa - as outras casas pendem para o lado da alta gastronomia. Confira a lista dos 5 restaurantes com as maiores filas de espera do mundo: