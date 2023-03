O Ocyá, restaurante localizado na Ilha Primeira, na Barra da Tijuca, começa, neste mês de março, sua programação de 2023 com o projeto Chef a Bordo. Criado pelo chef Gerônimo Athuel, a ideia é receber, a convidados para elaborar jantares a quatro – ou seis - mãos no restaurante. Ou seja, a cada mês, chefs que atuam no Rio e de outros estados, comandam as panelas ao lado de Athuel. A estreia acontece amanhã, 23 de março e será com Thomas Troisgros.

Gerônimo Athuel, chef do restautante Ocyá, localizado na Ilha Primeira, no Rio de Janeiro, convida o chef Thomaz Troigros para a primeira edição do Chef a Bordo Foto: Documennta/Custom

Os jantares - compostos, a princípio, por cinco etapas - terão uma atmosfera especial: a interação entre Gerônimo e o chef convidado começa na véspera, quando eles saem para pescar. Assim, a sintonia entre eles fica mais afinada e a criatividade para a elaboração das receitas, aflorada. Para quem quiser, há a possibilidade de uma harmonização com drinques criados pelo chef de bar Luiz Rosalvos.

Em abril Rubens Salfer, do D.O.M. e Eduardo Nava Ortiz e Luana Sabino, do Metzi serão os próximos convidados. Para o restante do ano, como Gonzalo Vidal (74 Restaurant), Saulo Jenning (Casa do Saulo), Danilo Faria (Uni Sushi-ya e Suzushi), Gustavo Rinkevich (Rocka Restaurant), Félix Sanchez (Místico Restaurant), Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Grupo Origem).