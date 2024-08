A Vila Mariana, um dos bairros mais gastronômicos de São Paulo, também encontra espaço para os amantes de hambúrguer. Com suas ruas charmosas repletas de opções gastronômicas, a região se tornou um ponto de encontro para quem busca experimentar o melhor do pão, carne, queijo, alface e mais.

De receitas artesanais a ingredientes inusitados, as hamburguerias da Vila Mariana oferecem um verdadeiro tour de sabores, capaz de agradar desde os puristas até os paladares mais ousados. Aqui, Paladar indica 3 das melhores opções para você saborear um hambúrguer inesquecível no coração da Vila Mariana.

São Carlos Lanches

Se você gosta de lanches prensados e bem servidos, precisa dar uma chance para a lanchonete São Carlos. Perto da região das faculdades na Vila Mariana, a casa preza pela praticidade: são poucos os lugares disponíveis ali para sentar e comer. O foco é pegar o lanche (ou pedir pelo delivery) e ir embora. E isso já vale pela experiência: o x-salada (R$ 32,90), com hambúrguer artesanal da casa, alface, queijo, tomate em cubos e maionese caseira, é a joia da casa, mostrando como os lanches são saborosos e inesquecíveis -- com o prensado ainda dando um gostinho crocante. Gosta de comer muito? Parta para o x-tudo (R$ 40,90), que vem com tudo que o x-salada traz e mais bacon, presunto, ovo e azeitona verde fatiada. Para acompanhar, é gostosa a batata frita da casa (R$ 19, 200 gramas), que vem acompanhada de maionese verde artesanal, e o ótimo Guaraná São Carlos (R$ 8,50).

Onde: R. Maj. Maragliano, 433, Vila Mariana. 5573-5800. 17h30/22h30 (fecha domingo).

PUBLICIDADE

Hambúrguer Foto: WarDogz/ Adobe Stock

New’s Lanchonete

Assim como o Seu Oswaldo e o Kaskata’s no Ipiranga, o New’s Lanchonete é uma instituição do hambúrguer no bairro da Vila Mariana. A casa tem a típica pegada das hamburguerias americanas e serve um lanche que vale a visita -- desde o x-salada (R$ 36,80), com hambúrguer, pão, queijo, alface e maionese, até o diferentão x-burger com creme de milho (R$ 35,70). Vale a pena pedir um dos milkshakes do New’s, que, na versão convencional (R$ 38,90), consegue servir duas pessoas durante uma refeição.

Onde: Rua Joinville, 377, Vila Mariana. 3884-2138. 12h/4h (seg. a qua., 12h/3h; dom., 12h/1h30).

Backstage

PUBLICIDADE

É um lugar pequeno, de esquina, e que lota aos finais de semana. E tem motivo: o hambúrguer, feito na brasa, chega com aquele gostinho delicioso de grelha, se diferenciando bastante de outras hamburguerias. Vale começar diferente, com a Berinjela Defumada (R$ 39,50), que é berinjela tostada coberta com coalhada seca, chimichurri, tomatinho confit, hortelã, cebola crispy e crocante cítrico, no pão de fermentação natural tostado na brasa. De lanche, dois se destacam: o Churrasco (R$ 43), que é um sanduíche de filé feito na brasa com nosso toque defumado, queijo prato e vinagrete, no pão ciabatta de fermentação natural; e o Backchicken (R$ 38), com sobrecoxa de frango desossada e empanada, queijo prato, picles, alface cortada fininha e maionese agridoce no pão brioche.

Onde: R. Bartolomeu de Gusmão, 78, Vila Mariana. 91196-0010. Seg. e ter., 12h/14h30; qua., qui. e sex., 12h/14h30 e 18h/23h; sáb., 12h/23h; dom., 12h/16h30.