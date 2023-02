A Vila Mariana é um bairro elegante e vibrante situado no sul de São Paulo. Com sua localização privilegiada e uma atmosfera cosmopolita, a região se tornou um pulsante e diverso centro gastronômico. Desde bistrôs elegantes a bares com comida caseira, a Vila Mariana é conhecida por sua variedade de restaurantes. Os amantes da culinária asiática poderão encontrar opções incríveis, enquanto aqueles que preferem pratos típicos brasileiros poderão experimentar o melhor da nossa culinária nacional -- até amazonense.

A seguir, confira uma seleção do que há de melhor para comer na região da Vila Mariana. Paladar, nas últimas semanas, está passeando por bairros de São Paulo, sugerindo o que há de melhor em várias regiões da cidade. Sempre mantendo o selo de aprovação Paladar.

Mapu

O bao - espécie de sanduíche montado num pão de massa branquinha cozido no vapor - é a grande atração do sobradinho dedicado à comida de rua taiwanesa. A versão tradicional do lanche (R$ 28) é recheada com pancetta, conserva de mostarda, amendoim e coentro; a de frango (R$ 26), feita com sobrecoxa, leva também pepino, molho apimentado coreano, maionese de wasabi e cebolinha; e na receita batizada de cogu bao (R$ 26) brilha uma inusitada terrine de cogumelos frita. Mas, antes de provar o bao, não deixe de pedir a berinjela da casa, que é empanada e servida com um molho adocicado de missô e shoyu (R$ 31), ou o frango crocante de Taiwan (R$ 32). Tem apetite de sobra? Aposte no Lu Rou Fan (R$ 28), uma cumbuca de arroz com pancetta cozida, ovo marinado com gema cremosa, conserva de rabanete e cebolinha. E, para adoçar, jogue-se no ice bao, de massa frita e recheada com sorvete de nata, farofa de amendoim e caramelo de missô (R$ 23).

Onde: R. Áurea, 267, Vila Mariana. 5081-4070. 11h30/14h30 e 18h/22h (sáb. 12h/15h30 e 18h/22h; fecha dom. e 2ª);

Berinjela no missô com shoyu, ela vem em pedaços médios, é empanada e frita. Chega sequinha, macia, levemente adocicada pelo molho. Foto: Werther Santana/Estadão

Walnuts

Discípula do mestre sorveteiro Francisco Sant’Ana, da Escola Sorvete, a confeiteira Mariana Paschoarelli apresenta nos dois endereços da Walnuts (a filial fica na Vila Clementino) uma linha de sorvetes elaborada com produtos naturais e sazonais. Entre os sabores que se revezam na vitrine, destaque para o de café com cardamomo e nibs de cacau e o de bolo de cenoura mesclado com calda de chocolate. O de flocos de cookies é sabor fixo do menu.

Onde: R. Morgado de Mateus, 195B, Vila Mariana. 5082-1824. 12h/19h30.

Estou Quituteria Portuguesa

É da união da brasileira Wivyanne com o chef português Fábio Gonçalves que nasceu a Estou Quituteria Portuguesa. A casa, na Vila Mariana, é especializados no pastel de nata com sabores (brie com damasco, frutas vermelhas, pistache, gorgonzola, maçã com canela, Nutella, tradicional e o vegano, R$ 38,90 por três pastéis), além do arroz doce português cremosíssimo e sem leite condensado (R$ 24,90), rabanadas do Porto (R$ 54,90) e pataniscas de bacalhau (R$ 49,90). Tudo de comer rezando e preparado do jeito certo.

Onde: R. Domingos de Morais, 336, Vila Mariana. 95395-3504. 7h/20h (fecha sáb.).

Pastel de nata da Estou Quituteria Foto: Wivyanne Gonçalves

São Carlos Lanches

Se você gosta de lanches prensados e bem servidos, precisa dar uma chance para a lanchonete São Carlos. Perto da região das faculdades na Vila Mariana, a casa preza pela praticidade: são poucos os lugares disponíveis ali para sentar e comer. O foco é pegar o lanche (ou pedir pelo delivery) e ir embora. E isso já vale pela experiência: o x-salada (R$ 32,90), com hambúrguer artesanal da casa, alface, queijo, tomate em cubos e maionese caseira, é a joia da casa, mostrando como os lanches são saborosos e inesquecíveis -- com o prensado ainda dando um gostinho crocante. Gosta de comer muito? Parta para o x-tudo (R$ 40,90), que vem com tudo que o x-salada traz e mais bacon, presunto, ovo e azeitona verde fatiada. Para acompanhar, é gostosa a batata frita da casa (R$ 19, 200 gramas), que vem acompanhada de maionese verde artesanal, e o ótimo Guaraná São Carlos (R$ 8,50).

Onde: R. Maj. Maragliano, 433, Vila Mariana. 5573-5800. 17h30/22h30 (fecha domingo).

AE! Cozinha

É uma simpática casa na Vila Mariana que abriga o AE! Cozinha. O lugar é bem informal, com agradáveis mesas na varanda na parte da frente e também no quintal. Na cozinha, o casal Ygor Lopes e Walkyria Fagundes – ele chef e ela confeiteira - comanda o cardápio. Vale a pena, durante a semana, ficar de olho no menu executivo: a dupla de chefs cria novos pratos a cada semana, sempre com foco nos produtos da época, preparados com criatividade e técnicas apuradas. Por R$ 68, você pode optar por uma entrada e prato principal, com sobremesa avulsa por mais R$ 12, ou pelo principal e sobremesa (e salada avulsa por R$ 12). Há sempre duas opções de proteínas e uma vegetariana. A casa ainda serve café da manhã, até com pão de fermentação natural na chapa (R$ 9).

Onde: R. Áurea, 285, Vila Mariana. 3476-8521. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 09h30/16h e 19h/22h; dom., 09h30/16h; fecha 2ª).

AE! Cozinha tem almoço e até café da manhã (Foto: Pedro Ferrarezi) Foto: Pedro Ferrarezi

Veloso Bar

Parada obrigatória não só para quem passa pela Vila Mariana, mas por quem chega para passear em São Paulo, o Veloso Bar é dono de uma das melhores coxinhas da cidade. Crocante e sequinha por fora, mas mantendo uma inesquecível cremosidade por dentro, a coxinha do Veloso é perfeita para petiscar, enquanto toma um chope ou uma das ótimas caipirinhas da casa. Elas chegam à mesa em porções de seis (R$ 42), com tamanho médio, massa macia e Catupiry em dose suficiente apenas para envolver e umedecer o recheio de frango. O toque picante é conferido pela pimenta feita na casa com dedo-de-moça.

Onde: R. Conceição Veloso, 54, Vila Mariana. 17h/23h30 (sáb. 15h/23h30, dom., 15h/22h e fecha 2ª).

Bawarchi

É escondido na rua Humberto I, perto do SESC Vila Mariana, que fica um restaurante indiano delicioso -- e que já foi tema, inclusive, do programa Pesadelo na Cozinha, do chef Erick Jacquin. O restaurante, que passou por uma ampla reforma durante a participação no reality show, é um mergulho na Índia. No cardápio, assinado pelo chef (e indiano!) Ajay Kaintura, clássicos da culinária local são preparados sem frescuras e do jeito que deve ser. É muito gostoso o Tikka Masala (R$ 46,90), feito de cubos de frango assado finalizados no molho de tomate, cebola e masala, assim como o Laal Mans (R$ 59,90), que são cubos de cordeiro assados e cozidos no molho picante. Pra acompanhar, peça uma das várias opções de pães indianos (Garlic Naan, R$ 8,50) e o Jeera Rice (R$ 14,90), com cominho.

Onde: R. Humberto I, 281, Vila Mariana. 5081-4264. 12h/15h e 19h/23h (qua., 19h/23h; sáb e dom., 12h/16h30 e 19h/23h).

Pizzaria Carlitos

Inaugurada em 1983, a Pizzaria Carlitos homenageia um dos maiores ícones do cinema -- e é, pelo tempo de vida e pela qualidade de suas pizzas, considerada uma das casas mais tradicionais da Vila Mariana. São mais de 60 sabores no cardápio. É obrigatório experimentar a que leva o nome da pizzaria, a Chaplin, de mussarela, ricota e bacon (R$ 72,80). É curiosa a de Javali (mussarela de búfala, lingüiça de javali e alho poró, R$ 71,80) e a Oriental (mussarela, shitake e shimeji ao alho, azeite, shoyo e salpicada de alho poró, R$ 88). Também vale experimentar as tradicionais, como a deliciosa marguerita (R$ 74).

Onde: Rua Jorge Chammas, 364, Vila Mariana. 5579-7385. 18h/23h30 (fecha 2ª).

Amazônia Soul

Também dá pra encontrar, na Vila Mariana, um ótimo restaurante de culinária amazônica. É o Amazônia Soul, uma casa na rua Áurea, 361, esquina com a movimentada Joaquim Távora. O local, que tem temas roxos fazendo referência ao açaí e uma ambientação com motivos referenciando a Floresta Amazônica, serve um cardápio diverso. De entrada, peça o suculento casquinho de caranguejo (150g de carne de caranguejo refogado em azeite extravirgem, acompanha farofa crocante do Pará, R$ 41,90) ou, se preferir, o dadinho de maniçoba (R$ 29,90). De principal, vá de pato no tucupi (com jambu, saborosa erva com propriedades anestésicas e anti-asmáticas que causa leve dormência nos lábios) ou a maniçoba (R$ 47,90), feijoada amazônica que, no lugar do feijão, leva maniva, folha da mandioca brava, cozida por 7 dias, além de carnes salgadas suínas e bovinas. A casa ainda tem peixes amazônicos e docinhos da região, como bombom de cupuaçu (R$ 8).

Onde: R. Áurea, 361, Vila Mariana. 5083-4046. 12h/22h (dom., 12h/18h e fecha 2ª).

Wooza

No salão pequenino, de boteco coreano, os coloridos mandus (que lembram os guiozas japoneses) são a grande atração. Entre os recheios, além do tradicional com pernil e legumes, brilham combinações como a de camarão com porco, kimchi com porco e kimchi com tofu - a porção com seis unidades e até três sabores sai por R$ 20. Na seção de ssam, escolha entre panceta apimentada, bulgogui (contrafilé grelhado, levemente adocicado) ou cogumelo eryngui. As opções (R$ 32 cada) chegam à mesa acompanhadas de arroz, pasta de soja fermentada, pimenta verde e kimchi - a ideia é acomodar tudo nas folhas de alface e de gergelim que também acompanham o prato, formar trouxinhas e comer com as mãos. Uma grande pedida para quem procura onde comer boa comida coreana.

Onde: R. França Pinto, 203, Vila Mariana. 18h/23h (fecha dom. a 3ª).