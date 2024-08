Os Jardins, uma das regiões mais sofisticadas de São Paulo, é conhecida por sua rica oferta gastronômica, que atende aos mais variados gostos e estilos. No entanto, é durante a hora do almoço que a região revela algumas de suas melhores surpresas: os almoços executivos.

Combinando praticidade, qualidade e, claro, um toque de requinte, os restaurantes dos Jardins oferecem menus especialmente elaborados para quem deseja aproveitar uma refeição deliciosa sem abrir mão da agilidade.

Neste texto, vamos explorar algumas das melhores opções para desfrutar de um almoço executivo que alia sabor e elegância, em um dos bairros mais charmosos da cidade.

A Casa de Antonia

Com a proposta de uma refeição diversa para cada dia da semana, A Casa de Antonia serve seu menu executivo, “As ‘caseirices’ de Antonia”, de segunda a sexta, das 12h às 14h30. A cada dia, uma lista de entrada, prato principal e sobremesa fica à disposição dos comensais, por R$ 89, com sugestões que resgatam sabores da comida caseira com um toque autoral da chef Andrea Vieira. Às segundas, por exemplo, o menu é composto por um caldinho de feijão com bacon e ciboulette na entrada; o picadinho com ovo poché, arroz branco e vagem como prato principal, e é finalizado com bolo gelado de coco. O peixe, ingrediente clássico dos pratos das sextas-feiras, chega em forma de bolinho com molho tártaro para abrir a refeição, seguido de moqueca de pescada amarela com arroz de coco. A sobremesa atual é o sagu de coco com coulis de manga. Carne barreada com farinha de mandioca e banana, sobrepaleta suína com mandioca e gemelli (massa) com molho panna e presunto cru são os principais de terça, quarta e quinta, respectivamente, cada um antecedido por uma salada diferente e finalizado com uma sobremesa especial do dia.

Onde: Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional – entrada pela Livraria Cultura. Horário: de segunda a quarta, das 9h às 22h, de quinta a sábado, das 9h às 23h, e aos domingos das 10h às 20h. @acasadeantonia.

A Casa de Antonia tem, em seu menu executivo, pratos como o rigatoni a la vodka Foto: Estúdio Mió

Le Napoleon

O bistrô francês Le Napoleon oferece menu executivo com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 59, de segunda a sexta, das 12h às 15h. É possível escolher entre o mix de folhas com tomates e molho balsâmico, ovo mole com espinafre gratinado ou tomates e mussarela em cubinhos para abrir a refeição. No segundo tempo do menu, as opções são baby beef ao molho de mostarda com fritas e arroz, parmegiana de Filé com arroz e fritas, saint peter ao molho de limão siciliano com legumes ou o omelete de queijo com salada verde. O almoço se completa com uma fruta ou uma sobremesa do dia.

Onde: R. Peixoto Gomide, 1658, Jardins. Horário: de segunda a sexta, das 12h às 15h. @lenapoleon_sp.

Pipo

O Pipo, restaurante do chef Felipe Bronze, está com novas opções disponíveis em seu menu executivo. Servida de terça a sexta-feira, das 12h às 16h, exceto feriados, a sequência vem com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 89. Sob comando da chef Giovanna Perrone, saem da cozinha entradinhas como caldinho de feijão com espuma de couve, pimenta de cheiro e torresminho e espeto de frango com farofa de cebola e pimenta da casa. Entre os principais, opções como carne seca com purê de abóbora e vinagrete de feijão manteiguinha, panceta com purê de cenoura com especiarias e bok choy na brasa, moqueca de peixe do dia com arroz de coco e farofa de dendê, picadinho de mignon angus e picadinho em versão vegetariana, com mix de cogumelos. Ambos chegam à mesa acompanhados de arroz, couve, ovo poche, chips de banana e farofa. Picolé é a sugestão de sobremesa para encerrar a refeição. Os sabores variam e podem ser de pamonha com erva-doce e crumble, de banana caramelizada com doce de leite e granola, entre outros. Para quem preferir ser mais comedido, a casa também oferece salada de frutas da estação.

Onde: Museu de Imagem e Som (MIS) - Av. Europa, 158 – Jardim Europa. Horário de funcionamento: terça-feira a sexta-feira das 12h às 16h e das 19h às 23h; aos sábados das 12h às 00h e domingo das 12 às 17h. Menu executivo de terça a sexta-feira, das 12h às 16h. @pipo_sp.

Pipo tem, no menu executivo, picadinho Foto: Nani Rodrigues/Divulgação

A Figueira Rubaiyat

Sob o conceito “da fazenda ao prato”, o grupo Rubaiyat é referência em carnes nobres preparadas na brasa dentro e fora do Brasil. Na Figueira Rubaiyat a qualidade afamada pelo grupo também pode ser apreciada no menu executivo de segunda à sexta no horário do almoço. A refeição completa custa R$ 142, tendo como opções de entrada a salada Rubaiyat petit, costelinha de porco, carpaccio de carne ou coração de palmito pupunha assado. Para o principal, estão disponíveis cortes como o bife de chorizo, filé mignon e o levíssimo, criação da casa. Outras opções são o peixe do dia, spaghetti à mediterrânea, leitão confitado e o frango caipira da fazenda Rubaiyat. Para o acompanhamento, os comensais podem optar pelo tradicional arroz biro biro, batatas soufflé, purê de batatas ou pela farofa Luiz Tavares. A refeição é finalizada com a sobremesa do dia.

Onde: A Figueira Rubaiyat - Rua Haddock Lobo, 1738 - Jardins, São Paulo – SP. Tel: (11) 3087-1399. Horário: segunda à Domingo, das 12h até 23h. @afigueirarubaiyat e @rubaiyatbrasil.