4 restaurantes para comer Bife Wellington em São Paulo

O que se sabe sobre a origem do Bife Wellington é incerto, mas não há dúvidas de que se trata de um prato que requer muita técnica para atingir a carne rosada, no ponto correto, e a casca sempre crocante. Em São Paulo, eles são destaque nos cardápios de quatro casas tocadas por chefs que colocaram seu toque especial para deixá-lo ainda mais saboroso.

A Casa de Antonia

Com a massa folhada decorada, o Bife Wellington (R$ 105) d’A Casa de Antonia, no Conjunto Nacional, chega à mesa sem mostrar seu substancioso filé preparado com mostarda Dijon, envolto em finas camadas de cogumelos Paris e presunto cru. A chef Andrea Vieira é responsável por essa receita em que a carne rosada aparece no primeiro corte deste prato preparado com ingredientes de qualidade, ideal para ser apreciado em um almoço descontraído ou um jantar com os amigos.

Onde: Av. Paulista, 2073, Conjunto Nacional – entrada ao lado do cinema. De segunda a quarta, das 9h às 22h, de quinta a sábado, das 9h às 23h, e domingo, das 10h às 20h. Instagram: @acasadeantonia.

Borgo Mooca

Os frequentadores do Borgo Mooca sabem que, apesar das frequentes mudanças no cardápio, dificilmente o Bife Wellington será retirado de cena. Preparado com filé mignon suculento, duxelle de funghi, presunto de Parma de boa qualidade e massa folhada feita na casa, o prato se consolidou como um dos clássicos do restaurante. Os acompanhamentos variam de acordo com a sazonalidade, mas a glace no ponto certo garante o brilho final da receita. Para os sortudos, o Wellington pode aparecer no menu executivo, oferecido a R$ 88, com entrada e sobremesa. À la carte, o valor é de R$ 158.

Onde: R. Barão de Tatuí, 302, Santa Cecília. 11 97574-3213. Segunda, das 19h às 22h30, de terça a sábado, das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30 e domingo, das 12h às 17h. Instagram: @borgomooca.

O Bife Wellington do Borgo Mooca Foto: Ricardo D'Ângelo/Divulgação

Le Napoleon

Le Napoleon, restaurante que homenageia um dos nomes mais conhecidos da história francesa tem, como especialidade, o prato que ganha o nome do primeiro Duke Wellington, comandante da tropa que o venceu na famosa Batalha de Waterloo, em 1815. O chef Pascal Valero concebeu o Bife Wellington (R$ 96) do restaurante com cogumelos e molho rôti. “Eu gosto muito de Beef Wellington e sentia falta nos cardápios de restaurantes franceses. Só encontrava em eventos especiais ou em sugestões, por isso, resolvemos colocá-lo no nosso menu.”, explica o chef.

Onde: Rua Peixoto Gomide, 1658. 11 3063-5074. De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 0h, sexta e sábado, das 12h às 0h e aos domingos, das 12h às 18h. Instagram: @lenapoleon_sp

Paparoto Cucina

No Paparoto Cucina, o “filetto grelhado envolto em massa crocante” é uma releitura da chef Dayse Paparoto do clássico Bife Wellington. Preparado com filé mignon grelhado, creme de cogumelos selvagens com um toque de trufa negra, e envolto em massa folhada, o prato é acompanhado por um risoto de Taleggio. Ele se tornou um dos favoritos da casa e faz parte do menu a la carte por R$ 182.

Onde: Av. das Nações Unidas, 14401, Parque da Cidade. 11 98765-4321. De segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h, sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h e domingo, das 12h às 17h. Instagram: @paparotocucina