6 passeios gastronômicos para fazer em Pomerode, Santa Catarina

Pomerode, conhecida como a “cidade mais alemã do Brasil”, é um verdadeiro tesouro para os amantes da boa comida e da cultura germânica. Fundada por imigrantes alemães no final do século XIX, a cidade preserva suas tradições através da culinária e da arquitetura. A influência alemã é evidente em cada esquina, com restaurantes que oferecem pratos típicos como eisbein, bratwurst e strudel, além de uma enorme variedade de cervejas artesanais.

Situada no coração de Santa Catarina, Pomerode é uma charmosa cidade que encanta com suas paisagens pitorescas e atmosfera acolhedora. Além da rica herança cultural, a cidade oferece uma variedade de atrações turísticas, como o famoso Zoo Pomerode, o Museu Pomerano e a Rota do Enxaimel, que exibe casas típicas da arquitetura alemã.

A seguir, confira 6 restaurantes essenciais para conhecer em Pomerode, Santa Catarina.

Rancho Lemke

A maior surpresa em Pomerode foi o Rancho Lemke. Localizado no coração da Rota do Enxaimel, o restaurante funciona em um complexo histórico que data de 1875. A Casa Lemke é uma residência de imigração tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e erguida com a técnica construtiva enxaimel, ficando ao lado do rancho de madeira (também tombado) que abriga o restaurante. O interior do rancho pôde ser reformado e equipado para oferecer o melhor da gastronomia local em um ambiente aconchegante e agradável. De quarta a sexta-feira, serve pratos típicos da culinária germânica à la carte. Aos fins de semana, a casa tem bufê típico alemão. Destaque para o delicioso torresmo da casa, crocante na medida certa, e principalmente para o Spätzle, uma massa de macarrão servida com um molho de queijo e linguiça blumenau. Todos estavam satisfeitos na mesa, mas pediram para repetir de tão bom que estava. Vale a viagem.

PUBLICIDADE

Onde: Rua Testo Alto, 4.895, Pomerode. (47) 99151-2449. 9h/14h30 (fecha seg. e ter.).

Prato Spatzle, do Restaurante Rancho Lemke Foto: Isac Rafael Rahn/Divulgação

Biergarten Pomerânia

Outra parada obrigatória em Pomerode é o já tradicional Biergarten Pomerânia. Abriu há apenas dois anos, mas virou ponto de encontro -- pela comida, pelo ambiente e também pelo chef, o animado chef alemão Heiko Grabolle. Por lá, você encontra um dos melhores eisbein da região (e talvez do Brasil, dentre os que já provei) -- o tal joelho de porco (R$ 98). No método tradicional pomerano, a carne do Eisbein passa por um processo de cura no sal antes de ser cozida. No Sul da Alemanha, é mais comum a fritura do joelho de porco. No Biergarten Pomerânia, Heiko fundiu as duas tradições culinárias. O prato vai à mesa envolto por batatas fritas, de modo descomplicado. Outro destaque é o torresmo, com bastante carne e crocância (R$ 75). Não quer saber de chope? Então vá de Apfelschorle (R$ 18), um drinque alemão feito com água e suco de maçã. De sobremesa, strudel artesanal (R$ 32).

Onde: R. XV de Novembro, 367, Pomerode. (47) 3306-3995. 11h45/22h.

PUBLICIDADE

O chef alemão Heiko Grabolle com seu famoso joelho de porco Foto: Danilo/Biergarten Pomerânia/Divulgação

Restaurante Wunderwald

Que tal mais uma opção de restaurante típico da região? Um dos endereços mais antigos de Pomerode é o Wunderwald, a casa conta com massas, frutos do mar e, é claro, iguarias típicas da Alemanha, como o joelho de porco, as variedades de linguiças e salsichas e, uma das melhores pedidas, o hackepeter, uma mistura de carne crua de porco ou vaca moída com cebola, alho, sal e pimenta, servido como aperitivo, acompanhado de pão ou torradas. Tudo isso com um ambiente com decoração típica da região e bom atendimento.

Onde: Rua 15 de Novembro, 8444, Pomerode. (47) 98849-8146. 11h30/16h e 18h/22h (dom., 11h30/16h).

Nugali

PUBLICIDADE

Um dos passeios mais legais para fazer em Pomerode, inclusive com crianças, é a visita à fábrica da Nugali, uma das principais marcas de chocolate bean-to-bar do Brasil. Com um bom aparato de tecnologia no espaço, a marca consegue fazer com que os visitantes tenham um mergulho no que é o verdadeiro cacau: indo desde uma pequena estufa com uma plantação de cacau, passando pela fabricação em si e até chegar na melhor parte de todo o passeio, quando o visitante é convidado a experimentar o chocolate “direto na fonte”.

Onde: R. XV de Novembro, 290, Pomerode. (47) 3387-5294. 8h30/19h (sáb., 9h/18h; dom., 10h/18h).

Confeitaria Torten Paradies

Depois de comer bem nos restaurantes típicos da região, vale pegar um pedaço de bolo ou de torta na Torten Paradies. São diversas opções de bolos, tortas, cucas caseiras, apfelstrudel, sorvete artesanal, pães e salgados. Além disso, a casa também conta com buffet de almoço e café colonial, que são servidos diariamente. Mas, reforçando, vale focar nas deliciosas cucas da casa, com sabores como farofa, farofa com banana, nozes, coco, amendoim, nata, pêssego, morango com chocolate, linguiça (pois é!), dentre outras opções.

Onde: Rua XV de Novembro, 350, Pomerode. (47) 3387-0950.

PUBLICIDADE

Panificadora Dona Ella

Fundada em 1993 como uma homenagem à Ella Laffin, a casa sempre prezou pela qualidade dos ingredientes e sabor colonial. Lá você encontra tradicionais doces alemães, como cuca e strudel, e também diversas opções de tortas, pães, salgados e bolos. Todos preparados diariamente, trazendo frescor e sabores marcantes da confeitaria alemã.

Onde: Rua Luiz Abry, 577, Pomerode. (47) 99229-5404.