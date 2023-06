A Vila Mariana é um dos bairros mais vibrantes de São Paulo. Por ali, é possível encontrar de tudo: comida asiática, lanches, sorvetes e, é claro, atividades culturais para toda a família, a qualquer momento. Aos finais de semana, então, dá para passar o dia no bairro, sem grandes preocupações sobre o que fazer a seguir. Dá pra aproveitar sem perrengues.

A seguir, Paladar faz uma seleção do que há de melhor na Vila Mariana no final de semana.

AE! Cozinha

Que tal começar o dia já com um café da manhã bem servido na Vila Mariana? O AE! Cozinha fica em uma simpática casinha no bairro: o lugar é bem informal, com agradáveis mesas na varanda na parte da frente e também no quintal. Na cozinha, o casal Ygor Lopes e Walkyria Fagundes – ele chef e ela confeiteira - comanda o cardápio. Enquanto durante a semana a estrela é o menu executivo (a R$ 68, você pode optar por uma entrada e prato principal, com sobremesa avulsa por mais R$ 12), o café da manhã é um dos destaques do final de semana. Dentre as opções de pedidas, ovo mexido cremoso (R$ 13,50), pão de fermentação natural na chapa (R$ 9) e um ótimo combinado do charcuteiro (R$ 39).

Onde: R. Áurea, 285, Vila Mariana. 3476-8521. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 09h30/16h e 19h/22h; dom., 09h30/16h; fecha 2ª).

Chef Walkyria Fagundes é a anfitriã do Ae! Cozinha Foto: Pedro Ferrarezzi

Museu Lasar Segall

Depois disso, já dá para fazer o primeiro passeio cultural pelo bairro. O Museu Lasar Segall foi idealizado pela viúva do artista e funciona na sua antiga residência e ateliê. O acervo conta com mais de 300 trabalhos doados por seus filhos e netos, além de exposições temporárias -- agora, por exemplo, está acontecendo a exposição da artista Marina Caram, com obras produzidas ao longo de mais de 60 anos de atividade da artista brasileira. O local ainda conta com cursos de fotografia, gravura e literatura, sessões de cinema e um café.

Onde: R. Berta, 111, Vila Mariana. De qua. a seg., 11h/19h. Gratuito.

Mapu

Chegou a hora de almoçar! E uma boa pedida na Vila Mariana é o Mapu, ali por perto. O bao - espécie de sanduíche montado num pão de massa branquinha cozido no vapor - é a grande atração do sobradinho dedicado à comida de rua taiwanesa. A versão tradicional do lanche (R$ 28) é recheada com pancetta, conserva de mostarda, amendoim e coentro; a de frango (R$ 26), feita com sobrecoxa, leva também pepino, molho apimentado coreano, maionese de wasabi e cebolinha; e na receita batizada de cogu bao (R$ 26) brilha uma inusitada terrine de cogumelos frita. Mas, antes de provar o bao, não deixe de pedir a berinjela da casa, que é empanada e servida com um molho adocicado de missô e shoyu (R$ 31), ou o frango crocante de Taiwan (R$ 32). Tem apetite de sobra? Aposte no Lu Rou Fan (R$ 28), uma cumbuca de arroz com pancetta cozida, ovo marinado com gema cremosa, conserva de rabanete e cebolinha. E, para adoçar, jogue-se no ice bao, de massa frita e recheada com sorvete de nata, farofa de amendoim e caramelo de missô (R$ 23).

Onde: R. Áurea, 267, Vila Mariana. 5081-4070. 11h30/14h30 e 18h/22h (sáb. 12h/15h30 e 18h/22h; fecha dom. e 2ª);

Walnuts

Ao invés do ice bao, quer uma sobremesa de outro lugar? A apenas alguns quarteirões do Mapu está a Walnuts. Discípula do mestre sorveteiro Francisco Sant’Ana, da Escola Sorvete, a confeiteira Mariana Paschoarelli apresenta nos dois endereços da Walnuts (a filial fica na Vila Clementino) uma linha de sorvetes elaborada com produtos naturais e sazonais. Entre os sabores que se revezam na vitrine, destaque para o de café com cardamomo e nibs de cacau e o de bolo de cenoura mesclado com calda de chocolate. O de flocos de cookies é sabor fixo do menu -- e um dos mais pedidos da casa. Vale a visita.

Onde: R. Morgado de Mateus, 195B, Vila Mariana. 5082-1824. 12h/19h30.

Museu do Instituto Biológico

Uma boa opção de visita, logo depois do almoço e do sorvete, é o Museu Instituto Biológico. É o único jardim zoológico de insetos do Brasil e da América Latina, com insetos que, geralmente, ficam só na nossa imaginação. Dá pra assistir diferentes atividades, como as corridas de baratas e, ainda, abelhas produzindo mel. Tudo feito de forma lúdica e divertida.

Onde: Av. Dr. Dante Pazzanese, 64, Vila Mariana. 9h/16h (fecha seg.). Gratuito.

Cinemateca Brasileira

Chegou a hora de outro passeio cultural pelo bairro. Está acontecendo na Cinemateca uma nova edição do Festival In-Edit, que é especializado em filmes sobre música -- sobretudo documentários. São filmes que funcionam para vários tipos de público, como o documentário Villa-Lobos em Paris ou até mesmo o hoje clássico Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Isso sem falar que a visita na Cinemateca vale pelo espaço em si: o local, que tem o objetivo de preservar e divulgar a produção audiovisual brasileira, é um espaço charmoso e cheio de história. Dá vontade de ficar horas e horas no jardim da instituição.

Onde: Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana. 8h/21h (seg. a qua., 8h/18h).

Cinemateca Brasileira. Foto: Ana Elisa Faria

São Carlos Lanches

Chegou a hora de jantar? Se você gosta de lanches prensados e bem servidos, precisa dar uma chance para a São Carlos. A casa preza pela praticidade: são poucos os lugares disponíveis ali para sentar e comer. O foco é pegar o lanche (ou pedir pelo delivery) e ir embora. E isso já vale pela experiência: o x-salada (R$ 32,90), com hambúrguer artesanal da casa, alface, queijo, tomate em cubos e maionese caseira, é a joia da casa, mostrando como os lanches são saborosos e inesquecíveis -- com o prensado ainda dando um gostinho crocante. Gosta de comer muito? Parta para o x-tudo (R$ 40,90), que vem com tudo que o x-salada traz e mais bacon, presunto, ovo e azeitona verde fatiada. Para acompanhar, é gostosa a batata frita da casa (R$ 19, 200 gramas), que vem acompanhada de maionese verde artesanal, e o ótimo Guaraná São Carlos (R$ 8,50).

Onde: R. Maj. Maragliano, 433, Vila Mariana. 5573-5800. 17h30/22h30 (fecha domingo).