Nós já indicamos 16 restaurantes com as melhores opções de menus especiais para o Dia das Mães. Mas não quer saber de sair em casa com a família? Então tudo bem: a seguir, selecionamos endereços em São Paulo que estão aceitando encomendas para a ocasião.

São cestas de café da manhã, almoço com massas, sobremesas e até mesmo tortas italianas feitas especialmente para o Dia das Mães. Mas fique atento: é bom fazer os pedidos o quanto antes, antes que as casas encerrem logo para novas encomendas.

Mesa III

Para o Dia das Mães deste ano, a chef Ana Soares preparou um cardápio especial. São massas frescas, carnes, assados, entradas e sobremesas vendidos separadamente, ao gosto e combinação do cliente, à pronta entrega a partir do dia 1º de maio, na loja da Mesa III Rotisseria, no Sumaré. As compras podem ser feitas presencialmente, por telefone ou pela loja virtual loja.mesa3.com.br, com entregas para toda a cidade de São Paulo. Entre as massas artesanais, especialidades da chef, há panzerotti de chèvre e pera fresca (R$80; 500g), que fica ainda mais gostoso depois de regado com o aromático creme às ervas (R$82,50; 500ml), cappelle de pato e champignons (R$75; 500g), que pode ser servido com ragu delicado de cogumelos (R$75; 500ml), e ravioli de zucca, passas e castanha do Pará (R$70; 500g), que vai bem puxado na manteiga de sálvia (R$45; 160g). Para finalizar no forno, o rótulo de ricota, espinafre e cogumelos (R$85, 500g) combina bem com o creme limão (R$82,50, 500ml). O centro da mesa pode ser ocupado pelo franguinho de leite recheado com farofa siciliana presunto cru e sálvia (R$180 o quilo), mas também está entre as opções o filé-tournedos suíno, com pancetta e sálvia (R$160 o quilo). Qualquer um dos dois vai bem ao lado do fetuccini verde fresco (R$45, 500g). Entre as sugestões da rotisseria, são destaques a tatin de tomate ao chèvre e tomilho (R$190) e a terrine de salmão defumado, aspargos e dill (R$375 o quilo; unidade de aproximadamente 400g). De sobremesa, tatin de maçã e amêndoas (R$150) e o delicioso sorvete de mel (R$55, 500ml).

Onde: R. Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. 3868-5500 / 94746-2417. 9h/19h (sáb., 9h/16h; dom., 9h/14h).

Mesa III oferece menu especial para o Dia das Mães Foto: Laís Acsa

Empório Fasano

Outra casa que aposta em um menu especial em casa é o Empório Fasano. Na seleção de entradas, a clássica burrata (R$ 36/ 200g) e as deliciosas focaccias (R$ 25/ 300g) com sal grosso e alecrim ou com tomate. Para o prato principal, quatro opções de ravioli (R$75/ 300g) exclusivos da casa: zucca, de ricota de ovelha e limão, de ricota, espinafre e nozes e de ricota com beterraba. A lasanha bolonhesa (R$180/ 1,5kg) ou o gnocchi de batata (R$61/ 300g) são outras opções. O molho de tomate (R$ 25/ 200 ml) do Empório também poderá ser adquirido à parte. Além dele, as outras versões de molho como manteiga e sálvia, amêndoas e cacio e pepe também estarão disponíveis, ambos por (R$35 / 200 ml). As opções de sobremesas ficam por conta do entremet de framboesa e hibisco (R$ 31,90/ 110g) para os fãs de frutas, do pudim de leite tradicional (R$120 /1kg), e do tiramisù (R$140/ 1kg) para as famílias mais clássicas, do cheesecake (R$ 159 / 1kg) e da caixa de brigadeiros por (R$25,90 / 6 unidades). Para harmonizar com o almoço especial, o Emporio ainda oferece mais de 4 mil rótulos em sua adega, disponíveis para a compra.

Onde: Rua Bela Cintra, 2.245, Jardins. 3896-4300. 7h30/21h (dom., 9h/19h).

Padoca do Maní

A Padoca do Maní terá duas opções para o Dia das Mães. Primeiramente, uma cesta de café da manhã (R$ 200) que estará à venda na Padoca Joaquim Antunes e Padoca Iguatemi a partir de sexta-feira, 12 de maio. Nela, vem um croissant, um pão de grãos da casa, café Por Elas (250 g; moído), uma garrafinha de infusão da casa (500 ml; hibisco, abacaxi e especiarias), um pote de iogurte [200 g), um pote de geleia (200 g), um pacotinho de granola doce (200 g) e uma caixinha de brigadeiro (6 unidades). A outra opção é 2) um bolo de frutas vermelhas feito com massa de pão de ló recheada com geleia de frutas vermelhas e frutas vermelhas e coberto com creme de cream-cheese, frutas vermelhas e flores (pesa, em média, 1,8 kg e rende 10 fatias grandes; sai por R$ 240). As encomendas devem ser feitas até as 14h de quarta (dia 10 de maio) para retiradas no final de semana.

Onde: Endereço 1 | R. Joaquim Antunes, 138, Jardim Paulistano. 2579-2410. 7h30/19h. Endereço 2 | Av. Brg. Faria Lima, 2232, Jardim Paulistano. 4550-3316. 7h30/22h.

O bolo de frutas vermelhas feito com massa de pão de ló da Padoca do Maní Foto: Roberto Seba

Basilicata

Para a data, a Basilicata – Pão Empório e Restaurante, no Bixiga, prepara uma torta doce especial. A sobremesa, que já fez sucesso em anos anteriores, é inspirada em uma receita tradicional italiana e foi pensada para as homenageadas compartilharem com que amam. Típica da região de Mantova, a Torta delle Rose (R$ 12, a individual, e R$ 55, a grande) é um doce preparado há anos pelas mammas da família dos sócios da marca. A versão da Basilicata é uma massa de pão leve, recheada com manteiga, açúcar e limão siciliano, coberta por fondant, limão e amêndoas. Os pedidos podem ser feitos pelo aplicativo Ifood ou encomendados pelo Whatsapp da Basilicata – Pão Empório e Restaurante até 12/05.

Onde: R. Treze de Maio, 596, Bela Vista. 3289-3111 / 95588-2048. 8h/22h30 (seg. e ter., 8h/20h; dom., 8h/17h).

Confeiteira Marilia Zylbersztajn

Marilia Zylbersztajn desenvolveu uma receita especialmente para adoçar (e alegrar) o Dia das Mães, novidade que vai bem como sobremesa do almoço ou como companhia para o café da tarde. Especialista em combinações equilibradas, doces na medida, a confeiteira criou uma torta cujo recheio à base de avelãs é macio (como uma massa de bolo bem leve), ainda mais gostosa com a calda de frutas vermelhas que acompanha a pedida. A torta de avelãs com frutas vermelhas está disponível à pronta entrega ou para encomendas, em dois tamanhos: 23cm (serve 10 fatias e custa R$180) e 28cm (serve 15 fatias e sai a R$270). Quem preferir também pode comprar a fatia unitária pagando R$20 diretamente na loja.

Onde: R. Fradique Coutinho, 942, Vila Madalena. 96570-0094. 10h/18h (fecha 2a).

Torta com recheio à base de avelãs da Marilia Zylbersztajn Foto: Rubens Kato

Padaria 13 de Maio

Na Padaria 13 de Maio, em Moema, há um cardápio pensado para o Dia das Mães. Um dos pratos principais é o agnelotti de brie ou de zucca com nozes (R$ 99/kg, pré-cozido), que pode ir acompanhado de molhos ao sugo, branco e rose (R$ 115/kg, cada) ou bolonhesa e quatro queijos (R$ 125/kg, cada). O gnocchi recheado com mozzarella e manjericão (R$ 78/kg, pré-cozido) também pode ser combinado com molhos ao sugo, branco e rose (R$ 93/kg, cada) ou bolonhesa e quatro queijos (R$ 103/kg, cada). Outra opção é a quiche de gorgonzola com pera (R$ 80/kg). Para presentear ou saborear com as mães, uma sugestão é a torta delle Rose (R$ 12, a individual e R$ 55, a grande), um doce típico da região de Mantova, na Itália. A versão da Padaria 13 de Maio é uma massa de pão leve, recheada com manteiga, açúcar e limão siciliano, coberta por fondant, limão e amêndoas. A torta della nonna (R$ 60, a média – 6 a 8 fatias – e R$ 80, a grande – 10 a 12 fatias, foto à esquerda) é tradicional da Toscana, tem massa leve, recheio cremoso de limão siciliano e amêndoas torradas por cima. Enquanto a torta al caffè (R$ 60, a média – 6 a 8 fatias – e R$ 80, a grande – 10 a 12 fatias) é uma massa com toque de limão, recheada com ganache de chocolate e creme de mascarpone, finalizada com cacau em pó e grãos de café.

Onde: Av. dos Carinás, 543, Moema. 96853-8142. 8h/19h (qui. a sáb., 8h/20h; dom. 8h/16h.

Botanikafé

Para o Dia das Mães, o Botanikafé aposta em caixas com o melhor do seu brunch a partir de R$ 150. Dentre as sugestões para café é possível escolher entre o Chai Latte Quente (+ R$ 4), uma infusão indiana de chá quente com especiarias e leite, e o Kafé Conforto (+ R$ 1), um espresso com noz-moscada, cacau, canela e leite. As opções de pratos contemplam grandes hits da casa como os beneditinos, que podem ser escolhidos nos sabores de pasta de avocado ou salmão (+ R$ 6), ambos servidos com pão levain, dois ovos pochê e molho hollandaise. Há ainda a possibilidade do Parma Parma (+ R$ 8) com pão levain, ovos cremosos, presunto cru, noz-moscada e queijo parmigiano reggiano ou Ozzy Break (+ R$ 14), este com ovos cremosos, pão levain, salmão curado da casa, espinafre, cogumelos e coalhada da casa com páprica. Para beber, são seis possibilidades de sucos, dentre os sabores o de capim santo, pitaya e suco verde. A caixa ainda permite que se adicione até duas opções dos famosos bowls, seja o de açaí original, pitaya ou tropical, cada um pelo valor adicional de R$ 38. Em todos, acompanham morango ou banana para acompanhar, além de granola da casa e chips de coco. Itens avulsos também podem compor a caixa, seja croissant (+ R$ 12), pão de queijo (+ R$ 12) ou o sanduba Green Grilled Cheese (+ R$ 35), com queijo de ovelha boursin, queijo emmenthal, espinafre, rúcula selvagem e abobrinha no pão multigrãos. Como não poderia faltar, duas sobremesas também estão disponíveis para adoçar o paladar, seja com os cookies da casa (+ R$ 9) ou a torta ganache 57% cacau (+ R$ 26). As caixas devem ser encomendadas pelo aplicativo do Ifood.

Onde: Al. Lorena, 1765, Jardins. 3064-6570. 8h/23h (qui., sex. e sáb., 8h/00h).

Le Pain Quotidien

Na cesta de Dia das Mães especial da Le Pain Quotidien (R$ 230), um pão de 5 grãos inteiro (900g) vai acompanhado de geleia orgânica, queijo emmental, presunto royale, creme de ricota, dois croissants, dois pain au chocolate, dois minibrownies de chocolate belga, dois minibolos de pistache sem glúten e bolo de cacau sem glúten e sem lactose. Os pedidos devem ser feitos pelo email pedidos@lpqbr.com até o dia 11/05 (quinta-feira) e as encomendas seguem para os clientes no sábado (13) ou no domingo (14). Além disso, no dia 14, domingo de Dia das Mães, todas as unidades da Le Pain Quotidien oferecem minicookies de chocolate belga às 30 primeiras mães que comprarem qualquer produto.