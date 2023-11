9 brasileiros estão entre os 51 e 100 melhores restaurantes da América Latina

Vinte e sete cidades latino-americanas preenchem a lista do número 51 ao 100 dos melhores restaurantes da região. Três delas, no Brasil. São Paulo lidera com meia dúzia. Na sequência, Charco na 56ª posição, Fame Osteria na 57ª, Mocotó na 63ª, Kotori na 64ª, D.O.M. na 65ª e Kan Suke na 97ª.

Os cariocas Ristorante Hotel Cipriani, no Copacabana Palace, e Ocyá, numa ilhazinha da Barra da Tijuca, ocupam respectivamente os posto de 95 e 96, ao passo que o soteropolitano Origem classificou-se como o 76º melhor restaurante da América Latina.

No hotel Copacabana Palace, o restaurante tocado pelo chef Nello Cassese é o 95º melhor da América Latina. Foto: Cipriani

Vale mencionar que, empatada com a capital paulista, Santiago, no Chile, é a cidade com mais restaurantes no ranking: La Calma by Fredes, Olam, Pulpería Santa Elvira, Demencia, Yum Cha e Ambrosía. Na Colômbia, Bogotá, na Argentina, Buenos Aires, contam com quatro inserções cada uma.

A divulgação oficial do top 50 do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 acontece no Rio de Janeiro, no próximo dia 28. Veja aqui a primeira metade do ranking completa:

51 Fonda Lo Que Hay (Cidade do Panamá, Panamá)

52 Diacá (Cidade da Guatemala, Guatemala)

53 Animalón (Ensenada, México)

54 Lunario (Ensenada, México)

55 Máximo Bistrot (Cidade do México, México)

56 CHARCO (São Paulo, Brasil)

57 FAME OSTERIA (São Paulo, Brasil)

58 Huniik (Mérida, México)

59 El Xolo (San Salvador, El Salvador)

60 Aramburu (Buenos Aires, Argentina)

61 Cara de Vaca (Monterrey, México)

62 Ancestral (La Paz, Bolívia)

63 MOCOTÓ (São Paulo, Brasil)

64 KOTORI (São Paulo, Brasil)

65 D.O.M. (São Paulo, Brasil)

66 Lo de Tere (Punta del Este, Uruguai)

67 La Calma by Fredes (Santiago, Chile)

68 Olam (Santiago, Chile)

69 Quitu (Quito, Equador)

70 Pulpería Santa Elvira (Santiago, Chile)

71 Manzanar (Montevidéu, Uruguai)

72 Elena (Buenos Aires, Argentina)

73 Isolina (Lima, Peru)

74 Mesa Franca (Bogotá, Colômbia)

75 Astrid y Gastón (Lima, Peru)

76 ORIGEM (Salvador, Brasil)

77 Manuel (Barranquilla, Colômbia)

78 Café Misterio (Montevidéu, Uruguai)

79 Demencia (Santiago, Chile)

80 Salvo Patria (Bogotá, Colômbia)

81 Nicos (Cidade do México, México)

82 El Papagayo (Córdoba, Argentina)

83 El Baqueano (Salta, Argentina)

84 Phayawi (La Paz, Bolívia)

85 Levadura de Olla (Oaxaca, México)

86 Intimo (Cidade do Panamá, Panamá)

87 Yum Cha (Santiago, Chile)

88 Cordero (Caracas, Venezuela)

89 Sambombi Bistró Local (Medellín, Colômbia)

90 Marismo (José Ignacio, Uruguai)

91 Ambrosía (Santiago, Chile)

92 Anchoíta (Buenos Aires, Argentina)

93 Koli (Monterrey, México)

94 Trescha (Buenos Aires, Argentina)

95 RISTORANTE HOTEL CIPRIANI (Rio de Janeiro, Brasil)

96 OCYÁ (Rio de Janeiro, Brasil)

97 KAN SUKE (São Paulo, Brasil)

98 Harry Sasson (Bogotá, Colômbia)

99 Oda (Bogotá, Colômbia)

100 Mikka (Guaiaquil, Equador)

