Peixe cru, cebola, leche de tigre, milho, pimenta, coentro. Essa é a receita de qualquer bom ceviche, o prato peruano mais conhecido no mundo. Traz um sabor diferente, com bastante acidez, mas que surpreende a cada bocada: seja pelo frescor do peixe, pelo sabor do coentro, pela força da pimenta ají ou dedo-de-moça. Uma verdadeira explosão de sabores.

Ceviche do Atto, da chef Luiza Hoffmann, é uma das boas opções da cidade Foto: Pedro Ferrarezi

Para comemorar o Dia do Ceviche, prato celebrado mundialmente nesta quarta-feira, 28 de junho, selecionamos nove endereços em São Paulo que servem ótimos ceviches para fazer uma viagem até Lima, a capital do Peru, sem precisar pegar o avião e sair da cidade.

Rinconcito Peruano

Logo de cara, um dos restaurantes peruanos mais conhecidos de São Paulo. O Rinconcito, no Dia do Ceviche, vai comemorar com os clientes com uma promoção especial: compra um, leva outro de graça. Dentre as boas opções, ceviche de camarão (R$ 84,90) e o de pescado (R$ 56,90). Para quem não conseguir se decidir, tem ainda uma outra opção com pedaços de peixe, camarão, polvo, mexilhão e lula, que sai por R$ 69,90.

Onde: Av. Sabiá, 733, Indianópolis. 4323-4103. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/23h e dom., 12h/22h).

La Peruana

Outra casa tradicional de São Paulo é a La Peruana, ali na Alameda Campinas. Vale a pena começar, antes do ceviche, com os tradicionais chicharrones, que são peixes e frutos do mar empanados (R$ 65). Depois, são cinco as opções de ceviches no menu do La Peruana: o clássico, com pescado do dia, a R$ 62; o misto, com pescado, camarão, lula e polvo, a R$ 69; o Apaltado, com pescado e avocado, a R$ 73; o El Campeón, o mais gostoso do menu, com peixe branco fresco e polvo na brasa, a R$ 73; e o de atum com ponzu, a R$ 69.

Onde: Al. Campinas, 1357, Jardim Paulista. 5990-0623. 19h/23h (sex., 12h/15h e 19h/23h; sáb., 12h/16h30 e 19h/23h; dom., 12h/17h; fecha seg.).

Badauê

O restaurante Badauê oferece receitas da culinária caiçara com toques contemporâneos. Dá pra encontrar três sugestões de ceviche no cardápio: o de frutos do mar com vieira, polvo e camarão (R$ 105), o de peixe branco (R$ 79) e também o de salmão (R$ 79).

Onde: R. José Maria Lisboa, 1397, Jardim Paulista. 2894-1804. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/22h; fecha seg.).

Ceviche do Badauê, restaurante de culinária caiçara com toques contemporâneos Foto: Mário Rodrigues Júnior

Baleia Rooftop

Localizado em um dos pontos mais icônicos de São Paulo, o Baleia Rooftop se destaca pelo ambiente com vista panorâmica da Avenida Faria Lima e gastronomia mediterrânea para vários paladares. Entre as especialidades da casa, o Ceviche Tropical (R$ 58) leva o peixe pargo, cebola, coentro, leite de tigre de caju e a fruta em pedaços no preparo.

Onde: R. Licio Nogueira, 92, Itaim Bibi. 5464-8222. 12h/23h30 (dom., 12h/22h).

Ama.zo

Neste restaurante dos Campos Elíseos, quase todos os pratos de ceviche são entradas e não pratos principais -- como é de costume no Peru. Nas entradas, tem o clássico com leche de tigre (R$ 69), com molho de pimenta defumado (R$ 75), com pescado e polvo (R$ 79), misto (R$ 85) e um de inspiração mais oriental com salmão (R$ 78). Mas o mais gostoso do cardápio está nos pratos principais: é o ceviche que leva o nome da casa (R$ 78), com pedaços de peixe marinados em molho de pimenta amarela e cozido na parrilla sobre folha de banana, acompanhado de patacones de banana da terra e formigas limão.

Onde: R. Guaianases, 1149, Campos Elíseos. 99560-4321. 12h/15h30 e 19h/22h (ter., 12h/15h30; sáb., 12h/17h30 e 19h/22h; dom., 12h/17h30; fecha seg.).

Altar

No bairro da Vila Madalena, está o restaurante Altar Cozinha Ancestral, idealizado pela chef e apresentadora do GNT Dona Carmem Virgínia, em sociedade com a cantora Luísa Sonza e a empresária Fátima Pissarra. No novo endereço, um dos pratos que representam muito bem o conceito da casa de alimentar o corpo e a alma é o Apetebi de Orumilá - Ikofa Fu (R$47), que significa “a resposta da minha existência”. O prato é um ceviche com peixe branco, milho branco, leite de tigre à base de leite de coco, cebola branca, pimenta-de-cheiro, azeite de macassá e chips de inhame, que vale a pena experimentar.

Onde: R. Medeiros de Albuquerque, 270, Vila Madalena. 3034-4260. 12h/00h (ter. e qua., 12h/17h; dom., 12h/22h; fecha seg.).

Ceviche com peixe branco, milho branco, leite de tigre à base de leite de coco, cebola branca, pimenta-de-cheiro, azeite de macassá e chips de inhame Foto: ROGERIO GOMES

Cantón

O restaurante Cantón, do chef Marco Espinoza, é especializado na culinária chifa, servindo receitas peruanas e chinesas. Entre as opções do cardápio, o ceviche Cantón (R$ 43), que combina atum, leite de tigre com tamarindo, coentro e palha de wontón frito, e o clássico (R$ 42), preparado com peixe branco, leite de tigre, cebola roxa, milho e batata doce.

Onde: Av. Juriti, 587, Moema. 5051-9755. 12h/15h e 19h/22h30 (sex., 12h/16h e 19h/23h; sáb., 12h/18h e 19h/23h; dom., 12h/18h e 19h/22h).

Atto

O restaurante Atto fica no Itaim Bibi, em uma casa que pertenceu à atriz Cacilda Becker. Como foco em uma comida moderna e afetiva, a casa comandada pela chef Luiza Hoffmann tem, no cardápio, o ceviche de lichia com pipoca de arroz selvagem (R$ 44,80).

Onde: R. Pais de Araújo, 138, Itaim Bibi. 3078-0203. 12h/15h e 18h/23h30 (seg., 12h/15h; sex. e sáb., 12h/23h30; dom., 12h/18h).

Suri Ceviche

O ambiente é pequeno, quase apertado, mas acaba sendo aconchegante. E, no cardápio do Suri, encontramos boas opções de ceviches. São 10 opções disponíveis no cardápio, que vão desde o clássico (corvina, cebola roxa, coentro, milho e batata doce, R$ 48), passando pelo delicioso chifa (camarão, lula e peixe branco com molho de tamarindo, gergelim, ciboulette e tempurá de batata doce, R$ 57) e até chegar no diferentão Terra y Mar (atum, coalhada seca, tomate cherry, cebolinha, coentro, bacon e totopos, R$ 56).

Onde: R. Mateus Grou, 488, Pinheiros. 3034-1763. 12h/15h30 e 19h/22h30 (sáb. e dom., 12h/17h e 19h/22h30).