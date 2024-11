Agenda: cerveja, vinho e aniversário do Carlota marcam o roteiro de eventos gastronômicos

Em meio à expectativa para a premiação de chefs brasileiros no 50 Best e o início dos preparativos para as comemorações de fim de ano, a reta final de novembro está com uma agenda gastronômica cheia de novidades e eventos para quem quer fechar o mês com tudo. O tempo passa rápido, então fica a seguir o convite para planejar o finalzinho desse mês.

A agenda dessa semana é marcada por celebrações, com restaurantes e parcerias fazendo aniversário e convidando todos para a festa. Esse é o caso do bar de vinhos Clementina, que completa um ano; o aniversário de três décadas do Carlota e do Mesa III e o evento da Japas Cervejaria no Parque Ibirapuera para celebrar uma década de muita cerveja. Para completar a agenda, um jantar português com os pratos típicos no Bacalhau Vinho & Cia e novo menu do Hospedaria que traz itens favoritos do público de volta ao cardápio.

10 anos da Japas Cervejaria

Veja qual o cardápio da comemoração de 10 anos da Japas Cervejaria. Foto: Bruno Fuji/Divulgação

Queimando a largada? Talvez um pouco, mas com bom motivo: a comemoração dos 10 anos da Japas Cervejaria era para ter acontecido lá no meio de outubro, mas as fortes chuvas e o apagão geral da capital paulista frustraram os planos, que foram adiados para o fim de semana do dia 30 de novembro e 1 de dezembro. A festa acontece nas dependências do Pavilhão Japonês do Parque Ibirapuera.

PUBLICIDADE

Os presentes poderão experimentar os rótulos criados pelo trio, como a Wasabiru (com notas de wasabi) e Oniguiri (à base de arroz e sem glúten), collabs de chopps criados exclusivamente para a ocasião como a Stillwater, Weldwerks, Koala, Dude Brewing, Dádiva + Duas Irmãs e Gard, e ainda a estreia da Kanpai, cerveja criada Kanpai, uma cerveja especial criada para o aniversário da Japas Cervejaria com uvas brancas e sabor que remete aos espumantes.

Cerveja Kanpai Foto: Japas Cervejaria/Divulgação

Para comer, as opções tem foco na culinária japonesa e oriental, com Okayo Tsukemono, Moti Confeitaria, Na Na Ya, sem contar a participação da sorveteria Pinguina e da Ooey Cookie para a hora da sobremesa. As inscrições podem ser feitas aqui e saem por 25 reais, com entrada e copo de acrílico exclusivo da festa.

Onde: Pavilhão Japonês, Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/ n°, portão 10.

Data e horário: 30/11, das 11h às 21h e 01/12 das 11h às 19h.

PUBLICIDADE

Evento pet-friendly;

Instagram: @japascervejaria .

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/10-anos-da-japas-cervejaria/2729663

Vinho e música no “Níver do Clementina”

1 ano do Clementina Bar de Vinhos Foto: Clementina Bar de Vinhos/Divulgação

PUBLICIDADE

Localizado em Pinheiros, o Clementina vai comemorar o seu primeiro ano de funcionamento com uma festa de aniversário regada a vinhos e atrações musicais. Para beber, o Clementina selecionou os vinhos de maior sucesso no bar durante o ano, com parcerias da La Charbonnade, Domino Cassis, De La Croix, Lazy Wine Maker e Starry Night para compor a carta especial. O cardápio de pizzas e beliscos da casa será servido normalmente para acompanhar os rótulos da festa.

A dica é chegar cedo: há um presente especial da casa para os 100 primeiros clientes, uma taça de vinho de boas-vindas oferecida pela Lazy Wine Maker nos primeiros 30 minutos e poucos ingressos na porta para quem não conseguir garantir pela internet. A música fica por conta dos DJs Ubunto (16h), Kurc (18h30) e Tyv (21h).

Onde: Clementina Bar de Vinhos. Rua João Moura, 613;

Data e horário: 23/11, das 16h à 00h;

Instagram: @clementina__sp ;

PUBLICIDADE

Ingressos: https://www.ingresse.com/clementina-1-ano/ .

Carla Pernambuco e Ana Soares celebram 30 anos de suas casas

Veja a programação do Almoço Pop-Up e do workshop de Carla Pernambuco Foto: Lais Acsa/Divulgação

Já mirando em 2025, dois restaurantes icônicos de São Paulo, o Carlota e o Mesa III Pastifício, comemoram 30 anos de atividades com eventos especiais conduzidos pelas chefs Carla Pernambuco e Ana Soares. As celebrações incluem um almoço pop-up no Mesa III (23/11), e uma aula com degustação no Estúdio Carla Pernambuco (28/11).

No almoço pop-up, os pratos têm como destaque as massas artesanais do Mesa III, como duas versões do cavatelli, com pesto, queijo chèvre e ratatouille ou com Picadinho W.O., em homenagem ao publicitário Washington Olivetto. Outra alternativa são os varenikes, servidos com camarão e gengibre ou cebola caramelizada. Para finalizar, as opções de sobremesa são com tiramisù choco-café ou pannacotta com coco, abacaxi e manga. O almoço será dividido em dois turnos e contará com menu completo por R$130, com a opção de adicionar uma taça de vinho por R$30.

PUBLICIDADE

Na aula do dia 28, Carla e Ana ensinarão técnicas de preparo de massas e molhos artesanais, com degustação de pratos exclusivos. O evento faz parte do projeto “Dinner Party”, idealizado por Carla Pernambuco, e explora o legado gastronômico das chefs em uma experiência prática para os participantes.

Almoço pop-up no Mesa III Pasta Café

Sábado, 23/11, dois turnos: das 12h às 14h e das 14h30 à 16h30

Rua Doutor Paulo Vieira, 21 – Sumaré

Valor: R$130 menu completo + R$30 taça de vinho

PUBLICIDADE

Reservas pelo telefone: (11) 94746-2417

Instagram: @mesa3_pastificio

“Dinner Party” Massas e Molhos com Carla Pernambuco e Ana Soares

Quinta-feira, 28/11, das 19h às 22h

Estúdio CP | Rua Sergipe, 768, Higienópolis.

Valor: R$130 contempla a aula, apostila com as receitas e a degustação dos pratos ensinados

Inscrições por WhatsApp (11) 98225-6030 ou e-mail carlapernambuco@gmail.com

Novo menu do Hospedaria por Fellipe Zanuto

Arroz da Baixada Foto: Julia Primon/Divulgação

O premiado chef Fellipe Zanuto já entrou na onda das renovações de fim de ano e atualizou o menu das duas unidades do Hospedaria. Pratos queridos pelo público da casa retornaram aos cardápios, como o arroz da baixada (R$ 89), com camarão, lula e vinagrete de manga, e o risoto imigrante (R$ 79), que ganhou uma nova versão com creme de abóbora, molho de tomate, pernil, linguiça, queijo meia cura, tomate e molho hollandaise, com preparo em forno à lenha.

O menu executivo do restaurante apresenta novidades como a Polenta com Linguiça (R$ 82), composta por polenta cremosa, linguiça de ervas da casa e molho bordelaise com cogumelos, e às quintas o destaque fica para a Isca de Peixe Frito (R$ 45), com molho tártaro, arroz, feijão, fritas e vinagrete. Já na categoria “Grelhadinho Paulistano”, estreia o Tomahawk Suíno (R$ 94), acompanhado de arroz biro-biro, farofa de milho, vinagrete e maionese de batata. Também há uma nova seção no menu dedicada ao público infantil, com preço fixado em R$ 39 e opções de carnes grelhadas, acompanhamentos e massas.

Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca - São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h | @hospedariasp

Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi - São Paulo/SP | Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h | @hospedariasp

Jantar português na Barra Funda

Bolinho de Bacalhau servido no Bacalhau Vinho & Cia Foto: Bacalhau Vinho & Cia/Divulgação

O Bacalhau Vinho & Cia está preparando um jantar harmonizado com vinhos da vinícola portuguesa Herdade do Peso, que vai acontecer no dia 28/11. Conduzido pelo enólogo Bruno Cauchiolli, o evento combina receitas tradicionais da culinária portuguesa com rótulos selecionados em um menu completo com entrada, pratos principais, sobremesa e bebidas.

O jantar começa com bolinho de bacalhau tradicional, que será harmonizado com Sossego Rosé, e bolinho de natas, acompanhado de Sossego Branco. Entre os pratos principais, o bacalhau grelhado com batatas e brócolis será servido com Trinca Bolotas Branco e Tinto, enquanto o arroz de pato com coxas assadas será combinado com Herdade do Peso Revelado. A sobremesa combina, creme de mascarpone, natas e calda de vinho, acompanhada de Porto Ferreira Tawny.

O menu completo custa R$ 285 por pessoa e inclui bebidas como água, sucos, refrigerantes e café. Reservas podem ser feitas pelo telefone ou site do restaurante.

Serviço:

Data e horário: 28/11, com início às 19h30.

Endereço: Bacalhau Vinho & Cia – Barra Funda. Avenida Pacaembu, 71.

Reservas: (11) 3666-0381

Instagram: @bacalhauevinhocia