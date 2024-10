Tão perto mas tão longe do fim do ano… A segunda metade de outubro pode ter uma vibe meio indefinida. Muitas vezes, a gente tenta focar em terminar as missões do ano, mas os pensamentos já estão ligados nos preparativos para as festas e confraternizações.

Enquanto não nos decidimos, uma coisa é certa: dá para comer e beber muito bem em São Paulo durante o período. Seja em jantares exclusivos, como na Collab do Fôrno com o Buzina, celebrando a comida do Pará no Benedita, conhecendo novas paixões gastronômicas na Restaurant Week, experimentando drinques com uísque ou testando cervejas alemãs na Oktoberfest SP.

Seguimos assim, uma semana por vez, de garfada em garfada e de golinho em golinho. Veja que tem de bom em São Paulo entre os dias 17 e 24 de outubro:

Círio de Nazaré e culinária paraense no Bendita Cozinha

Tacacá do Benedita Cozinha. Foto: Benedita Cozinha/Divulgação

PUBLICIDADE

O Círio de Nazaré é uma festividade típica do Pará, celebração religiosa que toma as ruas do segundo fim de semana de outubro no estado, com a famosa procissão e com muitas iguarias típicas da culinária local. Por aqui, podemos ter um gostinho do que é a celebração do Círio por intermédio da cozinha do Bendita, localizado no bairro do Sumaré, que tem menu especial com foco na culinária paranaense tradicional nos dias 19 e 20 de outubro.

O cardápio é um prato cheio para quem gosta da culinária do Norte: de entrada, o açaí batido com peixe frito e farinha (R$ 42) que acompanha o menu das entradas ao lado do tradicional tacacá (R$ 44), casquinha de caranguejo (R$ 39) e camarão do Remanso (R$ 42).

Entre os principais, o clássico pato no tucupi (R$ 115), vatapá paraense (R$ 84) e cozido de legumes (R$ 88). A data também é uma das raras oportunidades de comer maniçoba por SP, que sai por R$ 76.

Serviço:

Data: 19 e 20/10.

PUBLICIDADE

Horário: das 12h às 16h.

Endereço: Rua Havaí, 258 Sumaré.

Instagram: @beneditacozinha.

Restaurant Week retorna a São Paulo

Risoto de tomates e camarão do Daje Roma. Foto: Gustavo Pitta/Divulgação

PUBLICIDADE

Esta é uma oportunidade legal para quem quer conhecer novos restaurantes em São Paulo. A partir do dia 17/10 (para quem tem o cartão de benefícios Pluxee) e a partir de 24/10 (para o público geral) até 24/11, a Restaurant Week retorna à capital paulista para a sua 33ª edição.

A proposta da ação é reunir restaurantes de diferentes perfis e estilos em grandes centros urbanos para servir menus completos com preços padronizados e fixados, aquecendo o mercado gastronômico antes das festas de fim de ano. Desta vez, os menus variam entre 4 categorias: Tradicional, de R$54,90 (almoço) a R$ 69,90 (jantar), Plus, de R$68,80 a R$89,90, Premium, de R$89,00 a R$109,00 e Diamond, de R$109,00 a R$149,00. Em geral, os clientes podem escolher entre diferentes opções de entradas, pratos principais e sobremesas.

São mais de 180 estabelecimentos participantes, e a variedade de opções é proporcional ao que já conhecemos sobre SP. Sintetizando em poucas palavras, tem de tudo: casas de carne e churrasco de diferentes estilos, pratos típicos da culinária árabe e oriental, pizzarias, cafés, comida brasileira e, nesta edição, há atenção especial à culinária italiana, que está presente em cerca de 46 casas.

Serviço:

A lista completa dos restaurantes participantes com pratos disponíveis nos menus e horários de funcionamento está disponível no site www.restaurantweek.com.br. Em São Paulo de 17/10 a 24/11. A Restaurant Week também está presente em outras capitais: Goiânia até 20/10, Fortaleza e BH até 27/10, Salvador até 3/11, Recife até 10/11, Espírito Santo e Maceió a partir de 24/10.

PUBLICIDADE

Instagram: @restaurantweekbrasil.

Último fim de semana da São Paulo Oktoberfest

SP Oktoberfest 2024 Foto: Vans Bumbeers/São Paulo Oktoberfest/Divulgação

A Oktoberfest, evento que celebra a cultura alemã com muita cerveja e pratos típicos, já está rolando em SP, e segue com seu cardápio de atrações de quinta a domingo (17 a 20/10). Entre as opções gastronômicas da 7ª edição do festival em terras paulistanas, estão as clássicas salsichas alemãs, joelho de porco, chucrute, pretzel e doces típicos são destaques da culinária alemã.

Para quem busca uma experiência fiel à festa em Munique, vale lembrar que a mesma cerveja servida por lá estará disponível na edição de São Paulo, além de outras versões de chopps nacionais, com cardápio variado de sabores tradicionais e artesanais. Na mesma toada, as músicas tradicionais alemãs dão espaço para artistas brasileiros de peso, como Pitty e Thiaguinho, que vão se apresentar nesta etapa final do festival.

PUBLICIDADE

Para ajudar na locomoção do evento, as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda do metrô terão operação especial, com horário de embarque estendido até 1h até este domingo (20/10). Na sexta (18/10), estudantes universitários (muitos em época de “semana do saco cheio”) pagarão meia-entrada na Biertent, palco principal das atrações musicais da Oktoberfest.

Serviço:

Data: 17, 18, 19 e 20 de outubro (de quinta a domingo).

Horário: quinta e sextas-feira das 16h às 23h; sábado e domingo das 12h às 23h.]

Endereço: Parque Villa-Lobos - Avenida Queiroz Filho, 1365.

PUBLICIDADE

Ingressos: R$ 20 a R$ 460, sujeito à alteração de preço e mudança de lote.

Promoções e ingressos aqui.

Classificação: 18 anos. Menores acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Instagram: @saopaulooktoberfest.

Collab do Fôrno e Buzina promete fazer barulho

Veja todos os detalhes da Fôrno Downtown Nights. Foto: Buzina Burgers/Divulgação

Marcio Silva e Jorge Gonzalez, do Buzina Burgers, vão combinar os esforços na cozinha de Fih Fernandes, do Fôrno, na próxima terça-feira (22) para oferecer o menu completo batizado de “Fôrno Downtown Nights”, com pratos criados exclusivamente para a data.

O menu das entradas é variado, com bolinhos de guacamole fritos (R$ 42), croqueta de carne de porco, linguiça espanhola e queijo manchego (R$ 49) e duas opções de pizza, uma com burrata, queijo tulha e linguiça espanhola (R$ 80) e a outra com gorgonzola, alho confitado e mel picante (R$75).

Entre os patos principais, o destaque é o foie gras, que aparece nas duas opções disponíveis para os presentes: um hambúrguer com terrine de foie gras derretida (R$ 149) e o steak tartare com foie gras ralado, picles de maçã verde e chips de beterraba (R$99). Para finalizar, o “Mentiramisu” (R$ 38) brinca com os componentes clássicos da sobremesa, substituindo os biscoitos por bolo pão-de-ló umedecido com três leites e café e creme de mascarpone.

Serviço:

Data: 22/10, terça-feira.

Horário: das 18h à 0h.

Endereço: Fôrno - Rua Cunha Horta, 70, Vila Buarque.

Telefone: (11) 2645-9499Instagram: @forno_sp.

Circuito de drinques com Uísque Bourbon em SP

O bourbon é um tipo de uísque de origem estadunidense, e é um dos estilos mais apreciados da bebida. Seu sabor tem perfil adocicado e vai bem em vários drinques. Pensando nas boas combinações, a Suntory, detentora dos rótulos Maker’s Mark e Jim Bean, realiza uma ação que celebra o bourbon. Bares por São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia com cartas especiais de drinques clássicos e autorais que levam a bebida até o fim de outubro.

Pela capital paulista, o Koya88, Bagaceira, Carmem Bar e Pina Drinques são alguns participantes do evento com criações envolvendo o bourbon da Jim Beam, e os balcões do Cineclube Cortina, e Cascasse Il Mondo são destaques entre as casas com opções de drinques com Maker’s Mark. No Cascasse Il Mondo você poderá desfrutar de criações especiais como uma versão com pêssego do old fashioned, um coquetel que combina o rye whisky com Laphroaig, o Kentucky Maid, com pepino hortelã e limão, e o Left Hand, que leva bitter de chocolate e vermute rosso.

Serviço:

Cascasse Il Mondo.

Endereço: Rua Tucuna 724, Pompeia.Horário de funcionamento: terça e quarta das 18h às 23h, quinta e sexta das 18h à 00h, sábado das 14h à 00h.

Instagram: @bar.cascasseilmondo | @jimbeambr | @makersmark.