Na Agenda Paladar desta semana, você confere um festival de comida que reúne hambúrguer, comida portuguesa, homus, chocolate, gelato e muito mais em um dos principais shoppings de São Paulo. Temos também o menu degustação do Fogaça, o aniversário de três anos do restaurante de massas Shihoma, um encontro para descobrir tudo sobre azeite e um jantar em homenagem a um grande ícone da gastronomia mundial. Confira as 5 opções de passeios gastronômicos a seguir.

Festival FOODSPOT no Shopping Iguatemi

Festival FOODSPOT Foto: FoodSpot/Divulgação

Uma ótima opção para o final de semana, a 10ª edição do FOODSPOT acontece nos dias 17 e 18 de agosto. O festival ao ar livre vai das 12h às 21h e contará com diversos restaurantes renomados, como Casa Rios, Preto, Make Homus. Not War, Ama.zo, Jiquitaia, Holy Burger, Petí, Feriae, Tasca da Esquina, LosDos Cantina, Carrito Organic, Animus, Chocolat du Jour, Davvero Gelato, Navarro Cheesecake, Mil Confeitaria e MZP Marzipan.

Tem até diversão para a criançada, com oficinas oferecidas pela Brigaderia, apresentações de teatro, viola mágica e da banda Beatles para Crianças. A venda do ingresso antecipado na Sympla acontece entre os dias 26 de julho e 16 de agosto e custará R$ 35,00 a inteira e R$ 17,50 a meia. Já nos dias de evento, a venda acontece somente na bilheteria física e custará R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia. Crianças de até 12 anos entram gratuitamente.

PUBLICIDADE

Onde

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – Jardim Paulistano (Boulevard do Iguatemi São Paulo)

Menu degustação do chef Henrique Fogaça

Menu degustação do Sal Gastronomia, de Henrique Fogaça Foto: Embrasa/Divulgação

O ex-jurado do Masterchef acaba de lançar o menu degustação no seu restaurante Sal Gastronomia. São duas opções de menu divididos em três tempos. O menu 1 (R$ 340) tem o steak tartare e queijo coalho como opção de entrada; cupim e moqueca como sugestões de prato principal e, como sobremesa, brigadeiro e doce de banana. Já o menu 2 (R$ 380) conta com a polenta cremosa e a burrata artesanal de entrada, seguida do lombo de cordeiro e linguado como principal e finalizando com pudim de cumarú e suflê de goiabada.

PUBLICIDADE

Você pode conferir os menus na unidade Bela Cintra, nos Jardins, e, em breve, no Shopping Cidade Jardim.

Onde

Rua Bela Cintra, 1958 - Jardins

@salgastronomia

Aniversário de três anos do Shihoma

PUBLICIDADE

Panna Cota do Shihoma Foto: Shihoma/Divul

No dia 18 de agosto, das 12h às 18h, o Shihoma vai comemorar o seu terceiro aniversário com uma grande festa de rua, com direito a convidados gastronômicos especiais, incluindo Bar do Luiz Fernandes, Bar Bagaceira, Quito Quito Izakaya, Bar Aconchegante e Pinguina Sorveteria. A entrada é gratuita e terá até roda de samba para animar a tarde.

Entre os pratos que você pode garantir por lá estão o bolovo de copa lombo e morcilla, do Bar Bagaceira, os bolinhos de bacalhau e de carne do Bar do Luiz Fernandes e alguns pratos feitos pelo Shihoma especialmente para a data, como os pastéis de três queijos brasileiros e o de ossobuco. As porções pequenas variam de R$ 20 a R$ 40.

Onde

Rua Medeiros de Albuquerque, 431, São Paulo

PUBLICIDADE

@pastashihoma

Encontro com especialistas em azeites na Avenida Paulista

O salão do café e bistrô Casa de Antônia, no Conjunto Nacional Foto: Studio Mió / DIVULGAÇÃO

No dia 19 de agosto, às 19 horas, acontecerá o primeiro encontro do evento “Segundas com Antonia”, n’A Casa de Antonia no Conjunto Nacional. Será o primeiro de uma série de três encontros. Nessa noite, o especialista Ricardo Castanho falará um pouco da história do azeite, tipos de azeitonas, critérios para a classificação, os aromas e sobre os sabores de um bom produto. Além disso, Castanho guiará a degustação de quatro tipos de azeite que serão base para receitas preparadas para esse encontro (R$ 240 por pessoa). Para adquirir o pacote com as três noites, o valor é R$ 750.

Onde

PUBLICIDADE

Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional (A Casa de Antonia)

É preciso fazer reserva antecipada pelo WhatsApp (11) 93952-5565

@acasadeantonia

Jantar em homenagem aos 100 anos de Paul Bocuse

Thomas e Carolina Troisgros, filhos de Claude, com Paul Bocuse em 1993. Foto: Arquivo Pessoal

PUBLICIDADE

Nos dias 20 e 21 de agosto, das 19h30 às 23h30, serão servidos jantares em homenagem aos 100 anos do restaurante Paul Bocuse, um ícone da gastronomia mundial, conhecido por inovar a culinária francesa. O menu inclui tartare de atum, salsichão na brioche, terrine de lagostinha, filé de pato com frutas cítricas, entre outros.

O menu completo sai a R$ 1.440,00 por pessoa e inclui coquetéis, champagne, vinhos harmonizados, manobrista e o serviço.

Onde

Rua Groenlândia, 372 - Jardim Europa

@escolalaurentsuaudeau